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Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез (фото)
02.04.2018 14:42
Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез (фото) По теме:

Около 80% желания купить тот или иной продукт зависит именно от упаковки. Пытаясь сэкономить деньги на материале и дизайне, производители могут потерять значительную часть своей прибыли. Также часто бывает что хороший товар продается в невзрачной упаковке, а натуральное барахло в стильной упаковке под разрекламированным брендом.

Предлагаем вам небольшую коллекцию фотографий с продуктами, завернутыми в нелепую упаковку с абсурдными надписями и фотографиями, от которой лично мы бились в истерике, пишет  со ссылкой на .

«Суп для шлюх»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

«Моя собака»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Слишком глубокий вырез

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Зooфилия от Барби и Кена

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Динозавры проказники

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Х.ровые сосиски

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

«Вкус как у бабушки»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Домашний джем из ежевики

«Рис с герпесом»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Спасибо, не надо

«Рубленное мясо детей»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Жестокие Памперсы

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

«Музыкальный инструмент»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

«Это мальчик»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Розовый цвет — как раз для мальчика

«Только рвота»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

«Сок из ушей евреев»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

«Арбуз»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

«Хомо колбаса»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Человеческая колбаса?

Стульчак для унитаза

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Невероятно расслабляющий стульчак

«Мегакиска!»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Ну вы поняли

Печенье с предсказанием: «Работа выполнена на отлично. ☺»

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

Я бы так не сказал..

Барби

Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез

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