|Примеры худшей упаковки, которые рассмешат вас до слез (фото)
|02.04.2018 14:42
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Около 80% желания купить тот или иной продукт зависит именно от упаковки. Пытаясь сэкономить деньги на материале и дизайне, производители могут потерять значительную часть своей прибыли. Также часто бывает что хороший товар продается в невзрачной упаковке, а натуральное барахло в стильной упаковке под разрекламированным брендом.
Предлагаем вам небольшую коллекцию фотографий с продуктами, завернутыми в нелепую упаковку с абсурдными надписями и фотографиями, от которой лично мы бились в истерике, пишет со ссылкой на .
«Суп для шлюх»
«Моя собака»
Слишком глубокий вырез
Зooфилия от Барби и Кена
Динозавры проказники
Х.ровые сосиски
«Вкус как у бабушки»
Домашний джем из ежевики
«Рис с герпесом»
Спасибо, не надо
«Рубленное мясо детей»
Жестокие Памперсы
«Музыкальный инструмент»
«Это мальчик»
Розовый цвет — как раз для мальчика
«Только рвота»
«Сок из ушей евреев»
«Арбуз»
«Хомо колбаса»
Человеческая колбаса?
Стульчак для унитаза
Невероятно расслабляющий стульчак
«Мегакиска!»
Ну вы поняли
Печенье с предсказанием: «Работа выполнена на отлично. ☺»
Я бы так не сказал..
Барби
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