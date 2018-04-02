Около 80% желания купить тот или иной продукт зависит именно от упаковки. Пытаясь сэкономить деньги на материале и дизайне, производители могут потерять значительную часть своей прибыли. Также часто бывает что хороший товар продается в невзрачной упаковке, а натуральное барахло в стильной упаковке под разрекламированным брендом.

Предлагаем вам небольшую коллекцию фотографий с продуктами, завернутыми в нелепую упаковку с абсурдными надписями и фотографиями, от которой лично мы бились в истерике, пишет со ссылкой на .

«Суп для шлюх»

«Моя собака»

Слишком глубокий вырез

Зooфилия от Барби и Кена

Динозавры проказники

Х.ровые сосиски

«Вкус как у бабушки»

Домашний джем из ежевики

«Рис с герпесом»

Спасибо, не надо

«Рубленное мясо детей»

Жестокие Памперсы

«Музыкальный инструмент»

«Это мальчик»

Розовый цвет — как раз для мальчика

«Только рвота»

«Сок из ушей евреев»

«Арбуз»

«Хомо колбаса»

Человеческая колбаса?

Стульчак для унитаза

Невероятно расслабляющий стульчак

«Мегакиска!»

Ну вы поняли

Печенье с предсказанием: «Работа выполнена на отлично. ☺»

Я бы так не сказал..

Барби

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