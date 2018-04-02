О легальных центрах всемирной сети офшоров

Елена ПУСТОВОЙТОВА

Если верить сообщению , один «крошечный латвийский банк стал раем для мировых грязных денег». WSJ пишет, что несколько лет назад Министерство финансов США «заметило тревожное подводное течение в мировых финансовых потоках: фиктивные компании переводили миллиарды долларов через малоизвестный банк в Латвии, бывшем советском государстве с 2 миллионами жителей».

Речь идёт об ABLV Bank, контрольный пакет акций которого принадлежит Эрнесту Бернису и Олегу Филю (по 43 процента каждому), а остальная «мелочь» приходится на высшее руководство, сотрудников и партнёров заведения. Банк стал налоговой гаванью и «прачечной» для коррупционеров из России, Украины и Азербайджана. При этом ни сам банк, ни страна его прописки (Латвия) не внесены в «чёрный список налоговых убежищ» Евросоюза.

Вообще, Евросоюз уже основательно почистил свой чёрный список, удалив из него Барбадос, Гренаду, Южную Корею, Макао, Монголию, Панаму, Тунис и ОАЭ: они, мол, уже вполне отвечают требованиям Совета по экономическим и финансовым отношениям (ECOFIN) ЕС и соответствуют «налоговым стандартам». Не отвечают этим требованиям теперь только Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы острова, Намибия, Палау, Санта Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго. В этом списке не только Латвия, но и ни одна страна ЕС, и ни один штат США вообще не значатся. Со стороны Брюсселя это лицемерие, считает советник по европейской политике международного объединения Oxfam Аврора Шардоне (Aurore Chardonnet): «Нет секрета в том, что налоговые убежища остаются в самом сердце ЕС. Евросоюз должен бороться с налоговыми убежищами с той же настойчивостью, с какой он заставляет другие страны принимать налоговые реформы, которые им прописывает эксклюзивный клуб богатых стран».

Механика этих налоговых убежищ, пишет Foreign Affairs, хорошо изучена. Известно и то, как сделать невыносимым их существование. Еще 10 лет назад, в разгар финансового кризиса, Министерство юстиции США собрало в Нью-Йорке на закрытую встречу финансовые власти Швейцарии и руководителей крупнейшего швейцарского банка UBS, чтобы обсудить, как он помогает американским клиентам избегать обложения налогами. А за день до встречи власти Швейцарии спасли UBS от банкротства, влив ему наличность из госбюджета! До этого власти США посадили в тюрьму менеджера UBS Брэдли Биркенфельда (Bradley Birkenfeld). Как заявлял Биркенфельд, «UBS, стремясь привлечь «состоятельных частных лиц» – бизнесменов из Силиконовой долины, российских олигархов, саудовских принцев, китайских промышленных магнатов, – спонсировал такие популярные у глобальной элиты события, как гонки яхт на Кубок Америки или Базельский фестиваль искусств в Майами…». Расследование уточнило: клиенты из США держали в UBS 20 миллиардов долларов. Спекулируя на швейцарской тайне вкладов, UBS и другие банки страны помогали элите прятать не всегда чистые доходы в обмен на огромные гонорары за управление её «имуществом».

UBS был не единственным в большой системе офшорных налоговых убежищ, процветающих доныне. Уклонение от уплаты налогов, насмешка над верховенством права, провоцирование организованной преступности в банковской сфере – какие только обвинения ни вписаны в историю «налогового рая». А главное достижение этих «теневиков», формирующих незаконные финансовые трансграничные потоки примерно в 1 триллион долларов в год (подсчитала вашингтонская Global Financial Integrity), – они «слишком важны, чтобы обанкротиться».

Сегодня UBS процветает. Банк всё так же поддерживает Формулу 1, музыкальный фестиваль Казальса в Пуэрто-Рико, Швейцарский институт современного искусства в Нью-Йорке, Новый национальный музей Монако, Музей современного искусства «Луизиана» в Копенгагене, Галерею современного искусства в Милане, Художественную галерею Нового Южного Уэльса в Сиднее, Пекинский музыкальный фестиваль, а также многочисленные культурные и спортивные мероприятия в Швейцарии.

Одно только из семи подразделений банка – Управление капиталом (Wealth Management) – имеет около 230 филиалов в 50 странах мира, включая Россию, и 987 миллиардов франков активов. Wealth Management предлагает состоятельным частным клиентам по всему миру полный сервис от финансовых услуг до консультаций по вопросам капиталовложений. Исключение составляют только американские клиенты Wealth Management – в отместку за штрафы, которыми США обложили банк за помощь в уклонении от платы налогов: 780 миллионов долларов в 2011 году, 1,4 миллиарда франков в 2012-м, 545 миллионов долларов в 2015-м, 79 миллионов в 2016-м, 445 миллионов в 2017 году. Такая «игра в закон и справедливость» устраивает обе стороны. Ведь за эти годы UBS сэкономил на налогах, процентах и штрафах 8 миллиардов долларов.

А если вспомнить, что небезызвестные «панамские документы» слили в Интернет данные о том, что налоговым раем пользуются поголовно все сверхбогатые – от компаний Disney и Glencore до министра торговли США Уилбура Росса (Wilbur Ross) и королевы Великобритании Елизаветы II, то становится ясно, что это столбовая дорога капиталистической экономики. По подсчётам Foreign Affairs, в этом налоговом раю капиталов сегодня хранится от 24 до 36 триллионов долларов.

Такие «гавани» есть в любой части света. В Азии это Гонконг, через который капитал течёт в Китай и обратно; Сингапур, облюбованный элитой Индонезии, Малайзии и Австралии. В Европе, кроме Швейцарии и Ирландии, помогавшей Apple отмыть от налогов 74 миллиарда долларов, это Люксембург и Нидерланды. И ещё целая сеть британских офшоров – Британская Вирджиния, Бермуды, Гибралтар, Каймановы острова, Джерси, остров Мэн. И Лондон – легальный центр всемирной офшорной сети.

А в США – «штаты Делавэр, Невада, Вайоминг, да и другие поощряют создание подставных компаний, позволяющих владельцам прятаться за толстыми стенами секретности, защищающими от проникновения зарубежных борцов с преступностью и от американской налоговой службы с министерством юстиции», пишет Foreign Affairs. Требуя в соответствии с законом о налогообложении иностранных счетов (FATCA) от иностранных финансовых институтов раскрывать данные своих граждан и накладывая на них 30-процентные штрафы за неподчинение, Вашингтон никогда не распространяет это правило на себя. Вот почему «грязные деньги» текут в основном в США, которые стали налоговым раем мировой экономики и останутся таковым, пока будут жить по особым правилам, которые не для всех. Поэтому Министерство финансов США может оштрафовать UBS, а власти Швейцарии не могут. Поэтому Вашингтон может «заметить тревожное подводное течение» в латвийском ABLV Bank и тот должен безотлагательно объявлять о самоликвидации, не дожидаясь штрафов из-за океана.

В «налоговых гаванях» дистиллируется ложь глобализации, и всё, что разворовано «национальными элитами», уплывает в офшоры. Нечего и пытаться соревноваться с налоговыми гаванями, понижая корпоративные налоги, – никто не станет платить меньше, если за границей можно не платить почти ничего. По данным Fortune 500, на конец 2017 года «пятисотка» самых прибыльных компаний США держала в офшорах 2,6 триллиона долларов прибыли, уменьшив на 750 миллиардов доходы в американскую казну. Для того чтобы прихлопнуть эти «райские кущи», требуется облагать налогом накопленные в офшорах доходы напрямую, уменьшая их на сумму оплаченного налога в «раю». Всё, что для этого требуется, – открытость рынка капиталов, краеугольный камень свободного рынка.

Явно заплутав в демагогии «свободного рынка» и «интересов национальной безопасности», президент США Дональд Трамп своей налоговой реформой напрасно пытается соблазнить налогом в 8-15, а не в 30 процентов на офшорные доходы: доллары назад не потекут. Есть простой способ лишить межнациональные компании налогового рая, введя меры обязательного налогообложения таких компаний по месту их дислокации и нахождения активов. Разделив их доходы пропорционально полученной прибыли в пределах конкретных государственных границ, облагать их налогами по национальным налоговым ставкам.

Нечто подобное уже появилось на свет – в 2014 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала соглашение о сотрудничестве между компетентными органами разных стран и единый стандарт по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS) о финансовых счетах в автоматическом режиме. CRS подписала вся Европа с Россией, Китай, Индия – только 109 государств. А США – нет. Там правит лобби «защитников национальных интересов». Поэтому демонстрация борьбы со швейцарским UBS – лишь видимость, прикрывающая сверхприбыли уклоняющихся от уплаты налогов преступников.

Налоговому раю жить долго – пока американские, британские и прочие политики используют его в обход законов, требующих раскрывать источники доходов. Без коллективной политической воли эту систему не сломать.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира