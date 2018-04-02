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Восстановленный в должности мэра Николаева Сенкевич вернулся на рабочее место
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02.04.2018 14:43
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В первый рабочий день, 3 апреля, мэр Николаева Александр Сенкевич
намерен провести первое аппаратное совещание. Сенкевич вернулся на
свое рабочее место Фото: Сенкевич / Facebook Издание отмечает, что
Сенкевич пришел на работу спустя час после решения Центрального
райсуда Николаева о восстановлении его на должности.Предварительно
градоначальник посетил Центр предоставления админуслуг, где в
список внесли изменения в связи с возвращением Сенкевича в кресло
мэра, сообщает inshe.tv."Сдал документы. В ЦПАУ пришел, внесли
изменения в список, теперь будем вносить запись в трудовую книжку",
– рассказал Сенкевич журналистам.В опечатанном кабинете мэра
практически не оказалось мебели, кроме маленького стеклянного
столика с телефонами, овального стола среднего размера и стульев на
колесиках.Мэр рассказал, что его первый рабочий день будет 3
апреля. Сенкевич намерен провести первое аппаратное совещание.5
октября Николаевский городской совет проголосовал за недоверие мэру
Сенкевичу, его работу признали неудовлетворительной.
Экс-мэр обжаловал решение в суде.11 октября в Верховной
Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении
полномочий Николаевского городского совета и назначении
внеочередных выборов в локальный орган власти.
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