В первый рабочий день, 3 апреля, мэр Николаева Александр Сенкевич намерен провести первое аппаратное совещание. Сенкевич вернулся на свое рабочее место Фото: Сенкевич / Facebook Издание отмечает, что Сенкевич пришел на работу спустя час после решения Центрального райсуда Николаева о восстановлении его на должности.Предварительно градоначальник посетил Центр предоставления админуслуг, где в список внесли изменения в связи с возвращением Сенкевича в кресло мэра, сообщает inshe.tv."Сдал документы. В ЦПАУ пришел, внесли изменения в список, теперь будем вносить запись в трудовую книжку", – рассказал Сенкевич журналистам.В опечатанном кабинете мэра практически не оказалось мебели, кроме маленького стеклянного столика с телефонами, овального стола среднего размера и стульев на колесиках.Мэр рассказал, что его первый рабочий день будет 3 апреля. Сенкевич намерен провести первое аппаратное совещание.5 октября Николаевский городской совет проголосовал за недоверие мэру Сенкевичу, его работу признали неудовлетворительной. Экс-мэр обжаловал решение в суде.11 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении полномочий Николаевского городского совета и назначении внеочередных выборов в локальный орган власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сенкевич николаева мэр рабочий реестр Теги: политика