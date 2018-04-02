Президент Латвии подписал закон о переводе русских школ на латышский язык

Президент Латвии Раймондс Вейонис подписал поправки в законодательство, предусматривающие постепенный перевод школьного обучения на латышский язык, соответствующие документы опубликованы в официальном издании страны "Латвияс Вестнесис".

Как сообщила агентству BNS и.о. советника президента по связям с прессой Кристине Клявениеце, Вейонис считает, что обучение на латышском языке в средней школе даст равные возможности всем учащимся на получение качественного образования. Вейонис отмечает, что дети и в дальнейшем будут иметь возможность осваивать учебные предметы, связанные с культурой нацменьшинств, сохранять свои корни, а также осваивать значительную часть предметов в основной и начальной школе на родном языке.

Президент отказался комментировать заявление Москвы о том, что принятые Сеймом поправки к закону об образовании еще больше осложнят двусторонние отношения между Латвией и Россией.

22 марта парламент в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке с 2019/2020 учебного года. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.