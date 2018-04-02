В Черногории вечером в воскресенье подорвали машину возле дома известного в стране журналиста Сида Садиковича. Об этом сообщает со ссылкой на Balkan Insight.

Инцендент произошел в городе Биело-Поле. Пока неизвестно, был ли этот взрыв направлен против Садиковича, но уже есть информация о том, что это был не случайный взрыв, а автомобильная бомба.

Сид Садикович известный в стране своими журналистскими расследованиями в области коррупции и организованной преступности.

Стоит отметить, что население страны возмущенно ухудшением криминогенной ситуации. Жители Черногории требуют отставки чиновников наивысших уровней, которые отвечают за безопасность в стране.

Как сообщал во Франции жертвами вооруженного нападения стали азербайджанский журналист Рахим Намазов и его жена. Мужчина находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в спину, его жена убита выстрелом в голову с близкого расстояния.

Напомним, словацкий 27-летний журналист Ян Куциак, работавший на сервере новостей Aktuality.sk, был убит вместе со своей девушкой в городе Велка-Мака, расположенном в 65 км от столицы страны Братиславы.

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