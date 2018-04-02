|В Брюсселе составили рейтинг отношения стран Евросоюза к России
|02.04.2018 14:49
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По мнению авторов издания, наиболее жесткая в отношении России политика Великобритании, Швеции, Литвы и Польши.
В Брюсселе составили рейтинг и создали соответствующую карту отношения стран-членов Евросоюза, а также некоторых соседних стран к России, информирует svodka.net.
Соответствующую карту обнародовало брюссельское издание Bruxelles2.
В основу исследования положены позиции стран во время дискуссий внутри Евросоюза относительно политики экономических санкций по отношению к России, а также недавние решения отдельных стран о высылке российских дипломатов в ответ на химическую атаку в британском Солсбери.
Следовательно, по мнению авторов издания, наиболее жесткая в отношении России политика Великобритании, Швеции, Литвы и Польши.
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Просто «жестким» характеризуется отношение к РФ Эстонии, Латвии, Дании, Чехии, Румынии, Албании и Норвегии (последние две не являются членами ЕС).
Смешанные позиции в политике по отношению к Москве отмечаются во Франции, Германии, Финляндии, Нидерландах, Ирландии, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине (не является членом ЕС).
Мягкой к России, по мнению экспертов, является политика Италии, Испании, Португалии, Словакии, Австрии, Словении, Бельгии, Люксембурга, Черногории, Македонии и Турции (последние три – не являются членами ЕС).
При этом наиболее лояльными к РФ с «очень мягкой» позицией определены такие страны, как Венгрия, Болгария, Кипр, Мальта, Греция, а также Сербия (не входит в ЕС).