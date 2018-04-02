На заседание Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу прокуратуры на условный срок фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина, снова не пришли его адвокаты. Во время заседания Крысин находился в прозрачном боксе Фото: Наталия Двали / Gordonua.com На Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Первое заседание в Апелляционном суде по жалобе на приговор Крысину прошло 1 марта. Он не явился, сославшись на болезнь, в итоге суд удовлетворил ходатайство прокурора обеспечить принудительную явку Крысина.На второе заседание он пришел без адвокатов. Суд постановил отложить судебное заседание для ознакомления Крысина с апелляционными жалобами и ходатайствами, поданными по делу, и заключения договора с новым адвокатом.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину. Сторона обвинения добивается для него реального лишения свободы сроком на шесть лет, а адвокаты потерпевших требуют семи лет тюрьмы.26 февраля 2018 года волонтеры и активисты посетили Крысина в детском отделении Института сердца в Киеве и вылили на него зеленку. По их мнению, подозреваемый скрывается в больнице от заседания по апелляции прокуратуры. Директор медицинского учреждения Борис Тодуров заявил, что бытие Крысина в детском отделении было связано с отсутствием мест во взрослом.В комментарии "ГОРДОН" прокурор Алексей Донской, представляющий в суде сторону обвинения, сказал, что у Крысина есть покровители во власти, которые помогают ему избежать наказания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки крысина суд заседание киева его Теги: евромайдан