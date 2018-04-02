Апелляционный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на приговор Юрию Крысину, осужденному к условному сроку наказания за причастность в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году, из-за отсутствия у него адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание перенесено на 2 мая на 16.00 из-за отсутствия адвоката. Также суд принял решение назначить Крысину бесплатного адвоката из Центра бесплатной правовой помощи", - сказали в суде.

Напомним, прошлое судебное заседание было перенесено из-за отсутствия у Крысина адвоката, поскольку у предыдущего истек срок договора о предоставлении адвокатской помощи.

Как сообщал Крысин был приговорен к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного срока подозреваемого в убийстве журналиста Веремия Крысина.

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