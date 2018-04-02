Вера Савченко, сестра Надежды Савченко, написала письмо президенту США Дональду Трампу в связи с задержанием и арестом Надежды.

В своем обращении к президенту США Вера утверждает, что основной причиной публичного осуждения Надежды Савченко в Украине является ее политическая и антикоррупционная деятельность.

Утверждается, что после освобождения Савченко из российского плена в 2016 году она создала политическую силу, которая стала «реальной оппозицией действующей коррумпированной власти».

Вера Савченко указала, что против ее сестры применялись угрозы и шантаж, а в дальнейшем было сфальсифицировано и уголовное производство за якобы попытку свержения государственной власти. Обвинение в указанном производстве, как подчеркивается в письме, являются безосновательными.

Согласно письму, решение об аресте Надежды Савченко является «политически мотивированным, направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти, что является неприемлемым в демократическом обществе».

В связи с этим Вера Савченко просит президента США поднять на всех международных площадках вопрос преследования в Украине оппозиционных политиков, вопрос построения «системной вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично Глава государства» и наступления на СМИ. Она также просит обеспечить международное наблюдение за ситуацией «преследования» Надежды Савченко, чтобы исключить нарушения прав человека.

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