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Тина Кароль шокировала публику прозрачным нарядом из пластика
02.04.2018 14:55

Недавно в Киеве прошел "Вечер премьер с Катей Осадчей". Гостями мероприятия стали многие украинские знаменитости: Настя Каменских, Monatik, Нина Матвиенко, Александр Понаморев, Сергей Бабкин, Екатерина Кухар, Александр Стоянов, а также Тина Кароль. Певица как всегда удивила поклонников выбором наряда.

На красной дорожке Кароль появилась в виниловом плаще, топе и юбке от Dafna May. Свой образ артистка дополнила солнцезащитными очками sci-fi и массивными серьгами. 

Как сообщал svodka.net, в столице Украины прошла торжественная церемония награждения премией YUNA-2018, в рамках которой определили лучших музыкантов и композиции года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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