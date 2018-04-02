Недавно в Киеве прошел "Вечер премьер с Катей Осадчей". Гостями мероприятия стали многие украинские знаменитости: Настя Каменских, Monatik, Нина Матвиенко, Александр Понаморев, Сергей Бабкин, Екатерина Кухар, Александр Стоянов, а также Тина Кароль. Певица как всегда удивила поклонников выбором наряда.

На красной дорожке Кароль появилась в виниловом плаще, топе и юбке от Dafna May. Свой образ артистка дополнила солнцезащитными очками sci-fi и массивными серьгами.

Как сообщал svodka.net, в столице Украины прошла торжественная церемония награждения премией YUNA-2018 , в рамках которой определили лучших музыкантов и композиции года.

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