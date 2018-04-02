"Киевстар" возобновил работу сети после сбоя из-за повреждений магистрального кабеля

Мобильный оператор "Киевстар" устранил перебои со связью в ряде населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях после повреждения магистрального кабеля на нескольких участках, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

"В ночь с 1 на 2 апреля 2018 года неизвестные лица повредили магистральный кабель сразу на нескольких участках. Из-за этого абоненты ряда населенных пунктов Запорожской области и прилегающих к ней н. п. Днепропетровской и Херсонской областей испытывали сложности со связью. Восстановительные работы начались незамедлительно, все повреждения устранены", - отмечается в сообщении.

Специалисты "Киевстар" оперативно заменили 135 м оптоволоконного кабеля, задействовав четыре аварийные лаборатории.

Оператор обращает внимание служб Национальной полиции на участившиеся случаи вандальных повреждений инфраструктуры связи.

Как сообщалось, в мае 2017 года группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №6454 о внесении изменений в Уголовный кодекс в части внедрения уголовной ответственность за повреждение инфраструктуры всех типов линий связи, а также прямого запрета принимать металлолом специального имущества с содержанием цветных металлов, кроме компаний, используемых такой металлолом в своей деятельности.