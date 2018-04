var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4117; coreola.articleid = 239524; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4117] = 4117; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Я лично встретил четырех геев на фронте. Двое из них ранены. Там они были просто мужики. Солдаты { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/donik/ya-lichno-vstretil-chetyreh-geev-na-fronte-dvoe-iz-nih-raneny-tam-oni-byli-prosto-muzhiki-soldaty-239524.html" }, "headline": "Я лично встретил четырех геев на фронте. Двое из них ранены. Там они были просто мужики. Солдаты", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2395/24_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-02T15:43:16+02:00", "dateModified": "2018-04-02T15:55:55+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Волонтер Роман Доник прокомментировал срыв "Национальным корпусом" тренинга психологов по работе с ЛГБТ в Полтаве." , "keywords": "Полтава, геи, добровольцы, Роман Доник, война на Донбассе" } Роман Доник Волонтер. все материалы автора → Я лично встретил четырех геев на фронте. Двое из них ранены. Там они были просто мужики. Солдаты Сегодня 15.43 | комментариев: Я не отношусь к геям никак. Ни я к ним, ни они ко мне. Хотя у меня сын 13 лет. Но я не боюсь, что из-за моего воспитания он станет геем. Я не боюсь геев, потому что знаю, что я – гетеросексуал. Я уверен, что устою перед обаянием любого гея, потому что я по девочкам. Я не лезу к ним в кровать, пока они не лезут ко мне.Я не лезу к ним, пока они реально не занимаются пропагандой. Я категорически против пропаганды гомосексуализма. Я категорически против агрессивного навязывания гомосексуализма. Я категорически против введения третьего пола в школах. Я категорически против того, чтобы у детей убрали мужской и женский пол. Я категорически против воспитания детей в однополых семьях.Я совсем не толерантный. Но. В данном ролике есть фраза на 45-й секунде. "Люди у нас на фронте воюют. Мужики на фронт идут", – кричит национальный дружинник в тыловом городе Полтава. https://www.facebook.com/romandonik/videos/531329107262199/ За время войны я лично встретил четырех геев на фронте. Три из них пошли добровольцами в мобилизацию, не дожидаясь повестки. Четвертый не откосил, а пошел в первую волну по повестке. Двое из них ранены. Я не знал, что они геи. Потом узнал. Через соцсети, через знакомых. Там они были просто мужики. Солдаты. Я уверен, что их было больше. Возможно, когда-нибудь, после победы, мы об этом узнаем.А вот то, что разогнали в Полтаве, так там не было ни одного гея. Источник: Роман Доник / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



