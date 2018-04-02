Аграрный комитет Верховной Рады Украины блокирует передачу на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о запрете использования пальмового масла в производстве молочных продуктов. Об этом сообщил народный депутат от РПЛ Виктор Вовк.

"Мы постоянно требуем, чтобы документ вынесли в зал ВР. На позапрошлой неделе Олег Валерьевич (Ляшко - ред.) в очередной раз выступал на эту тему с трибуны, требуя от аграрного лобби, аграрных баронов, которые полностью контролируют аграрный комитет, прекратить саботаж этого закона. Мы часто просили аграрный комитет открыть дорогу для законопроекта и внести его в повестку дня на рассмотрение депутатов ВР. Но документ застрял в аграрном комитете", - рассказал он.

Пальмовое масло - это то, что не добавляет украинцам здоровья, убежден В.Вовк.

"Пальмовое масло, с одной стороны, вредное для здоровья наших граждан, с другой - создает дополнительный барьер для сбора украинского молока. Компромисс, на который мы готовы пойти, - чтобы предприятия пищевой промышленности использовали пальмовое масло исключительно для той продукции, которая идет на экспорт. Если в странах-импортерах она разрешается, конечно. Но в Украине его использование должно быть категорически запрещено", - подчеркнул он.

Напомним, что за два месяца текущего года наша страна импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового масла.

В целом, в течение сезона 2017/18 Украина импортировала около 78 тыс. тонн пальмового масла, что является наибольшим показателем за последние семь сезонов.

"Факт двукратного увеличения количества пальмового масла на украинском рынке не меньше свидетельствует о значительном ухудшении качества молочной и кондитерской продукции. Также такой рост показателей импорта "пальмы" я считаю и следствием действия моратория на проверки (предпринимателей - ред.), следовательно совокупность таких факторов, как отсутствие контроля, рост курса доллара и бедность потребителя "побуждают" производителя искать пути удешевления готовой продукции", - отметил нардеп С.Тригубенко.

Кроме этого, политик высказался в поддержку инициативы запретить использование пальмового масла в молочной продукции на законодательном уровне.

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