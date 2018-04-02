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Ректоршу НМУ Амосова освобожден от должности
02.04.2018 15:01
Ректоршу НМУ Амосова освобожден от должности
Приказ подписал госсекретарь Министерства здравоохранения 30 марта
Министерство здравоохранения Украины уволило ректоршу Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова.
Ректоршу НМУ Амосова освобожден от должности

В понедельник, 2 апреля, Амосова подписала документы о том, что она уведомлена об увольнении, - сообщает "Интерфакс-Украина" , соответствующий приказ подписал госсекретарь Артем Янчук 30 марта.

Как известно, 30 марта ко миссия Министерства здравоохранения признала неудовлетворительной работу ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова и рекомендовала расторгнуть с ней договор.

20 февраля Министерство здравоохранения  отстранило от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерина Амосова .

Руководство вуза не начало переговорную процедуру но не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

Екатерина Амосова назвала решение МЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день студенты Национального медицинского университета имени Богомольца  заблокировали вход в вузы для вновь исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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