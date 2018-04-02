Елена Зайцева, которую подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, на момент аварии не имела при себе никаких документов. Об этом во время заседания суда сообщил инспектор патрульной полиции Евгений Шестов, сообщает NEWSONE .

По словам правоохранителя, Зайцевой только через определенное время привезли водительское удостоверение и техпаспорт.

"Около 21:00 услышали удар, выбежали и увидели картину ДТП. Я увидел Lexus и Volkswagen. Вызвали медпомощь, оповестили начальника и дежурную часть. Через 5 минут приехала скорая. Я общался с Зайцевой. Во время общения она находилась в сильном стрессовом состоянии, признаков алкогольного опьянения не было. Прав и техпаспорт она не предоставила на наше законное требование. Говорила, что они лежали в сумке, потом выяснилось, что у нее их с собой нет, потом их подвезли", - рассказал Шестов.

Как сообщал svodka.net, харьковчанку Оксану Евтееву, которая в результате смертельного ДТП в октябре 2017 года в Харькове потеряла мужа и сестру, выписали из больницы .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира