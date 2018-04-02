|Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева не имела при себе водительских прав
|02.04.2018 15:02
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Елена Зайцева, которую подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, на момент аварии не имела при себе никаких документов. Об этом во время заседания суда сообщил инспектор патрульной полиции Евгений Шестов, сообщает NEWSONE.
По словам правоохранителя, Зайцевой только через определенное время привезли водительское удостоверение и техпаспорт.
"Около 21:00 услышали удар, выбежали и увидели картину ДТП. Я увидел Lexus и Volkswagen. Вызвали медпомощь, оповестили начальника и дежурную часть. Через 5 минут приехала скорая. Я общался с Зайцевой. Во время общения она находилась в сильном стрессовом состоянии, признаков алкогольного опьянения не было. Прав и техпаспорт она не предоставила на наше законное требование. Говорила, что они лежали в сумке, потом выяснилось, что у нее их с собой нет, потом их подвезли", - рассказал Шестов.
Как сообщал svodka.net, харьковчанку Оксану Евтееву, которая в результате смертельного ДТП в октябре 2017 года в Харькове потеряла мужа и сестру, выписали из больницы.
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