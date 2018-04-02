|Научись быстро мыть окна: есть простой трюк
|02.04.2018 15:04
|
Спешишь привести свой дом в порядок перед приходом гостей? И правильно, а поможет тебе в этом редакция «», передает
Убирая в доме или квартире, мы совсем забываем о тех местах, в которых за долгую зиму скопилось множество мусора и грязи, — это оконные рамы. Большинство из нас задается вопросом: чем отмыть пластиковые рамы? Сегодня мы раскроем секрет их быстрого очищения!
Как помыть пластиковые окна
Тебе понадобится
Поделитесь статьей с друзьями