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Научись быстро мыть окна: есть простой трюк
02.04.2018 15:04
Научись быстро мыть окна: есть простой трюк По теме:

Спешишь привести свой дом в порядок перед приходом гостей? И правильно, а поможет тебе в этом редакция «», передает

Убирая в доме или квартире, мы совсем забываем о тех местах, в которых за долгую зиму скопилось множество мусора и грязи, — это оконные рамы. Большинство из нас задается вопросом: чем отмыть пластиковые рамы? Сегодня мы раскроем секрет их быстрого очищения!

Как помыть пластиковые окна

Тебе понадобится

  • сода
  • вода
  • столовый уксус
  • ватные палочки
  • зубная щетка
  1. Посыпь нижнюю часть оконной рамы тонким слоем соды. Особенно важно, чтобы сода попала во все углы.
  2. Аккуратно влей в желобок оконной рамы уксус. Распредели его по всей загрязненной поверхности. Когда закончится химическая реакция, потри оконную раму ватной палочкой.
  3. Удали грязь с помощью воды.
  4. Если в уголках остался мелкий мусор, используй старую зубную щетку, чтобы избавиться от него.






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