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Убирая в доме или квартире, мы совсем забываем о тех местах, в которых за долгую зиму скопилось множество мусора и грязи, — это оконные рамы. Большинство из нас задается вопросом: чем отмыть пластиковые рамы? Сегодня мы раскроем секрет их быстрого очищения!

Как помыть пластиковые окна

Тебе понадобится

сода

вода

столовый уксус

ватные палочки

зубная щетка

Посыпь нижнюю часть оконной рамы тонким слоем соды. Особенно важно, чтобы сода попала во все углы.

Аккуратно влей в желобок оконной рамы уксус. Распредели его по всей загрязненной поверхности. Когда закончится химическая реакция, потри оконную раму ватной палочкой.

Удали грязь с помощью воды.

Если в уголках остался мелкий мусор, используй старую зубную щетку, чтобы избавиться от него.



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