Депутаты пообещали заполнить декларации в ближайшее время

Евгений Назарян (избирался от партии УКРОП) не смог подать декларацию, ведь в прошлом году использовал электронный адрес на сервисе mail.ru, что сейчас запрещен в Украине. В этом году не смог изменить в личном кабинете данные, ведь подтверждение от Назка на российские сервисы не приходят, сообщает движение "ЧЕСТНО" на Херсонщине в рамках кампании "Следи за деньгами".

"Я написал несколько писем Назка, обращался к общественным организациям, которые следят за декларированием и сообщал, что не могу зайти в свой личный кабинет и подать декларацию. Знаю, что не только у меня такие проблемы, и часть людей уже получили помощь от Назка, я до сих пор жду изменении адреса, чтобы хотя и с опозданием, но подать декларацию " , - объясняет Назарян.

На технические неполадки также ссылается глава земельной комиссии, депутат от "Оппозиционного блока" Антон облаков:

"По техническим причинам я не могу зарегистрироваться на сайте Назка. У меня остановка, я ключ заменил. Сейчас мне дают разъяснения, как мне поступать", - рассказал Антон облака.

Ведущий аналитик движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко отмечает, что такие проблемы возможны:

"Проблемы связанные с заменой электронно-цифровой подписи или почтовые ящики, действительно возможны. Цифровая подпись в большинстве случаев нужно менять раз в год. То есть через ключ, которым подписывали предварительную декларацию, эту декларацию уже не заполнишь. Нужно создать новый ключ и подать к Назка заявку о замене ключа. Только когда Назка подтвердит замену, пользователь может зайти в систему и начать заполнять декларацию " .

Фещенко добавляет:

"Похожая ситуация и с электронной почтой российских сервисов. Использование такой почты для работы с декларациями запрещено, следовательно депутат должен был создать новую почту и подать в НАКЗ заявку на ее замену. Поскольку таких запросов от декларантов было очень много, особенно в последние дни марта, то логично, что Назка банально не успевал обрабатывать такое количество запросов. Об этой ситуации Назка предупреждал декларантов заранее и просил выяснять такие вопросы заранее " .

Депутат Валентин Сух должен был подать декларацию и как депутат городского совета, и как и.о. директора Херсонского высшего училища физической культуры, но этого не сделал до сих пор.

"Спасибо что напомнили, правда, нет времени совсем, чтобы заполнить, но я постараюсь сегодня-завтра это сделать. Я просто не успел этого сделать, виноват".

Вита Думанская, координатор кампании "Следи за деньгами" Общественного движения "ЧЕСТНО" отмечает:

"За несвоевременное представление электронной декларации предусмотрен штраф от 850 до 1700 грн (50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан). Назка должен проинформировать депутата о том, что он нарушил закон. Если в 10-дневный срок после получения уведомления политик не заполнит декларацию - то за это его могут привлечь к уголовной ответственности " .