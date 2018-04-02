Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко решила пошутить над своими подписчиками и залила в интернет комплекс упражнений с домашними животными.

В новых упражнениях Луценко принял участие кот, которого девушка нашла во время фитнес-тура на Кипре.

"Это обыкновенный кипрский кот, без подготовки. Его мы просто встретили в лесу. Долго удивлялись спокойствию кота. Захотелось чего-то смешного, и возникла идея такого видео", - рассказала тренер.

Также, в Киеве, 1 апреля звездный тренер успела поучаствовать и в других розыгрышах.

"На семинаре, когда все собрались, организатор вышел и сказал, что Аните плохо и семинар отменяется", - рассказывает Луценко.

Но больше только женщина запомнит шутку от своей подруги.

“Юля пришла в коротком парике и сказала, что сходила к психологу. Сейчас она осуществляет свою мечту. Ей было очень некрасиво, но я сразу не поняла, что это шутка и начала подбирать слова, чтобы не обидеть подругу”, - прокомментировала произошедшее тренер.

Как сообщал svodka.net ранее, один из пользователей Reddit с ником narcolepsyinc рассказал, как разыграл своих детей 1 апреля.

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