Госпогранслужба заявила о выявлении новой схемы ввоза и легализации на территории Украины автомобилей с польской и литовской регистрацией.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что правоохранителям удалось подтвердить преступный ввоз через пункт пропуска «Ягодин» 131 транспортного средства. Для ввоза авто использовались поддельные контрольные талоны с отметками Госпогранслужбы и таможни о пересечении границы.

«После формирования доказательной базы на завершающей стадии документирования проведены обыски в частных хозяйствах Любомльского района Волынской области, а это — 7 фигурантов дела. Как результат, полностью подтверждена преступная деятельность и изъяты еще ряд транспортных средств и большое количество вещей и предметов, которые будут использованы в качестве доказательств в суде», — говорится в сообщении.

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