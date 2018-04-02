«Мы передали это и одной, и другой стороне, они решат, будет ли это так, и дойдет ли до этой встречи вообще»

Белград предложил Вашингтону и Москве провести планируемую встречу лидеров США и России в Сербии. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, информирует svodka.net.

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«Что касается возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Сербии, то это зависит от дипломатического момента. Я предложил и одной, и второй стороне, что, вероятно, лучшим местом для этого была бы Сербия. Мы передали это и одной, и другой стороне, они решат, будет ли это так, и дойдет ли до этой встречи вообще. Многие страны пользуются позицией Сербии и ее территорией для проведения диалога», — заявил Дачич.

Как отметил глава МИД, недавно в Сербии были организованы конфиденциальные мирные переговоры «для решения проблем одной страны на удивление мировым силам». Дачич отказался говорить, о какой стране идет речь, отметив, что заинтересованная сторона, если сочтет нужным, сама объявит об этом.

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Как сообщали новости мира ранее, президенты России и США провели телефонный разговор 20 марта. После этого Трамп заявил журналистам, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит «в не столь отдаленном будущем» встречу с российским лидером для обсуждения «гонки вооружений, ситуации в Украине, в Сирии и Северной Корее».

Как отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по итогам телефонного разговора лидеров РФ и США «президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места такого возможного саммита».

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