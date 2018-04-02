В Администрации Президента Украины Петра Порошенко не подтвердили законность применения антироссийских санкций к оператору государственных лотерей "М.С.Л.". Об этом в ответ на требование сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

“Прямого ответа от адресата мы не получали”, — отметил он.

Напомним, в январе этого года бизнес-омбудсмен обратился к Президенту Украины Петра Порошенко с просьбой подтвердить основания применения антироссийских санкций к оператору государственных лотерей “М.С.Л.” и принять меры по восстановлению прав компании, если они были нарушены.

По оценке экспертов и согласно журналистским расследованиям, лотерейный оператор “М.С.Л.” мог попасть под санкции СНБО “по заказу” своего конкурента “УНЛ”, которого тесно связывают с представителями власти. Санкции СНБО должны стать формальным поводом для отказа “М.С.Л” и “Патриот” в выдаче лицензий на проведение лотерей.

Соответствующий проект лицензионных требований уже подготовило Министерство финансов Украины. Несмотря на то, что проект в таком виде отклонил ряд государственных органов, в частности АМКУ, Госказначейство и Регуляторная служба, Минфин пытается “продавить” его через Кабмин.

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