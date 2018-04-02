Певица "Индира" представила хитовый украинский трек от The Maneken
02.04.2018 15:15
Певица "Индира" представила хитовый украинский трек от The Maneken
Композиция "Запам ятай" стала очередной ступенью в карьере
украинской артистки. Фирменный саунд от музыкального продюсера
The Maneken узнается с первых нот. Композитором песни стал Андрей
Француз, продюсировавший Марию Яремчук и других артистов. Над
текстом к песне работал еще один профессионал своего дела - автор
Евгений Матюшенко, который писал стихи к песням Златы Огневич,
ALEKSEEV, MONATIK. К слову, "Spinning" из репертуара Дмитрия
Монатика, которую написал Евгений Матюшенко, прозвучала на открытии
международного конкурса "Евровидение 2017" в Киеве. Состав
команды, который работал над песней "Запам ятай" - действительно
впечатляет и дает шанс треку попасть во всевозможные хит-парады
украинских радиостанций. - Песня «Запам ятай»
зажигательная, кокетливая, ритмичная. Лучшей поры года, чем весна,
для ее презентации просто нет! Пусть эта песня кого-то подтолкнёт к
более решительным действиям на любовном фронте, например. Потому
что именно с приходом весны нам не хочется быть одинокими, -
говорит Индира о премьере украиноязычного трека.Трек "Запам ятай"
войдет в дебютный альбом артистки, который она планирует выпустить
уже через несколько месяцев. А пока он набирает слава на
официальном канале Индиры в YouTube. Также сейчас проходит активная
работа в студии над новым музыкальным материалом. Напомним, в
репертуаре Индиры уже есть такие композиции: "Делай меня любовь",
"Ночь", "Крила", "Жара", "Можно", "Полетели", "Мой мальчик".