Певица "Индира" представила хитовый украинский трек от The Maneken Композиция "Запам ятай" стала очередной ступенью в карьере украинской артистки. Фирменный саунд от музыкального продюсера The Maneken узнается с первых нот. Композитором песни стал Андрей Француз, продюсировавший Марию Яремчук и других артистов. Над текстом к песне работал еще один профессионал своего дела - автор Евгений Матюшенко, который писал стихи к песням Златы Огневич, ALEKSEEV, MONATIK. К слову, "Spinning" из репертуара Дмитрия Монатика, которую написал Евгений Матюшенко, прозвучала на открытии международного конкурса "Евровидение 2017" в Киеве. Состав команды, который работал над песней "Запам ятай" - действительно впечатляет и дает шанс треку попасть во всевозможные хит-парады украинских радиостанций. - Песня «Запам ятай» зажигательная, кокетливая, ритмичная. Лучшей поры года, чем весна, для ее презентации просто нет! Пусть эта песня кого-то подтолкнёт к более решительным действиям на любовном фронте, например. Потому что именно с приходом весны нам не хочется быть одинокими, - говорит Индира о премьере украиноязычного трека.Трек "Запам ятай" войдет в дебютный альбом артистки, который она планирует выпустить уже через несколько месяцев. А пока он набирает слава на официальном канале Индиры в YouTube. Также сейчас проходит активная работа в студии над новым музыкальным материалом. Напомним, в репертуаре Индиры уже есть такие композиции: "Делай меня любовь", "Ночь", "Крила", "Жара", "Можно", "Полетели", "Мой мальчик". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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