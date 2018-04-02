|Комитет Верховной Рады рассмотрит проект постановления об отставке Супрун
|02.04.2018 15:17
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Предлагают признать работу и.о. главы Минздрава неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением о ее освобожденииВо вторник (3 апреля) состоится заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, во время которого будут рассматривать проект постановления об увольнении и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.
Ульяна Супрун. Фото: УНИАН
"Одним из вопросов повестки дня заседания комитета предлагается рассмотреть проект постановления" О признании работы первого заместителя министра здравоохранения, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны неудовлетворительной и обращение к Кабинету Министров об освобождении от занимаемой должности ( г. №5642) " , - сообщает LB.ua со ссылкой на повестку дня заседания комитета.
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности и в связи с профессиональной непригодностью первого заместителя министра здравоохранения , врио министра здравоохранения Супрун Ульяны " , считают авторы постановления и нардепы" Опоблоку "Александр Вилкул и член комитета Игорь Шурма.
Раде предлагают признать работу Супрун неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением о ее увольнении.
Напомним, что в декабре прошлого года Супрун заявила, что не собирается уходить в отставку в ближайшее время.
Кабинет Министров назначил Супрун и.о. министра здравоохранения 27 июля 2016. В январе 2017 против Супрун началась информкампания, главным представителем которой выступил директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров.
Накануне депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Раде проект постановления о признании неудовлетворительной работы Супрун.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Супрун встретиться с фракциями Верховной Рады для предоставления им ответов на вопросы, интересующие вопросы.
Гройсман подчеркнул, что как только коалиция определится с кадровым вопросом Министерства здравоохранения, он внесет в Раду кандидатуру на министра.