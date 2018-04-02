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Комитет Верховной Рады рассмотрит проект постановления об отставке Супрун
02.04.2018 15:17
Комитет Верховной Рады рассмотрит проект постановления об отставке Супрун
Предлагают признать работу и.о. главы Минздрава неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением о ее освобождении
Во вторник (3 апреля) состоится заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, во время которого будут рассматривать проект постановления об увольнении и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.
Комитет Верховной Рады рассмотрит проект постановления об отставке Супрун Ульяна Супрун. Фото: УНИАН

"Одним из вопросов повестки дня заседания комитета предлагается рассмотреть проект постановления" О признании работы первого заместителя министра здравоохранения, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны неудовлетворительной и обращение к Кабинету Министров об освобождении от занимаемой должности ( г. №5642) " , - сообщает LB.ua со ссылкой на повестку дня заседания комитета.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности и в связи с профессиональной непригодностью первого заместителя министра здравоохранения , врио министра здравоохранения Супрун Ульяны " , считают авторы постановления и нардепы" Опоблоку "Александр Вилкул и член комитета Игорь Шурма.

Раде предлагают признать работу Супрун неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением о ее увольнении.

Напомним, что в декабре прошлого года Супрун заявила, что не собирается уходить в отставку в ближайшее время.

Кабинет Министров назначил Супрун и.о. министра здравоохранения 27 июля 2016. В январе 2017 против Супрун началась информкампания, главным представителем которой выступил директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров.

Накануне депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Раде проект постановления о признании неудовлетворительной работы Супрун. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Супрун встретиться с фракциями Верховной Рады для предоставления им ответов на вопросы, интересующие вопросы.

Гройсман подчеркнул, что как только коалиция определится с кадровым вопросом Министерства здравоохранения, он внесет в Раду кандидатуру на министра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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