Предлагают признать работу и.о. главы Минздрава неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением о ее освобождении

"Одним из вопросов повестки дня заседания комитета предлагается рассмотреть проект постановления" О признании работы первого заместителя министра здравоохранения, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны неудовлетворительной и обращение к Кабинету Министров об освобождении от занимаемой должности ( г. №5642) " , - сообщает LB.ua со ссылкой на повестку дня заседания комитета.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности и в связи с профессиональной непригодностью первого заместителя министра здравоохранения , врио министра здравоохранения Супрун Ульяны " , считают авторы постановления и нардепы" Опоблоку "Александр Вилкул и член комитета Игорь Шурма.

Раде предлагают признать работу Супрун неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением о ее увольнении.

Напомним, что в декабре прошлого года Супрун заявила, что не собирается уходить в отставку в ближайшее время.

Кабинет Министров назначил Супрун и.о. министра здравоохранения 27 июля 2016. В январе 2017 против Супрун началась информкампания, главным представителем которой выступил директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров.

Накануне депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Раде проект постановления о признании неудовлетворительной работы Супрун.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Супрун встретиться с фракциями Верховной Рады для предоставления им ответов на вопросы, интересующие вопросы.