«Здесь совершенно другое отношение к Путину, чем месяц назад. Пройден какой-то рубеж

В отношении России Запад «прошел какой-то рубеж», информирует svodka.net.

Сегодня к президенту РФ «совершенно другое отношение, чем месяц назад», — сказал в интервью «Обозревателю» российский политолог, журналист, политический деятель, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

«Я нахожусь в Вашингтоне, я общаюсь с людьми и ощущаю это ежедневно: здесь совершенно другое отношение к Путину, чем месяц назад. Пройден какой-то рубеж», — сказал он.

«По большому счету, им наплевать и на Украину, и на Россию, но они уже почувствовали угрозу себе. Последней каплей было набег с химическим оружием массового поражения в Солсбери. Они почувствовали, что это угроза, и это угроза серьезная, и противостоять ей нужно всерьез», — подчеркнул оппозиционер.

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Как писал «Обозреватель», ранее Андрей Пионтковский оценил ядерную угрозу, исходящую от нынешнего режима в России, а также заявил: Владимир Путин образца 2018 года не может себе позволить «новые славные победы».

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