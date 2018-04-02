Кыцюндер, на которую возложена задача стать прекрасной палочкой дрожжей в политикуме, продолжает откровенно разочаровывать. Да, коса с каждым заседанием Согласительного совета депутатских групп и фракций у Юлии Владимировны становится все толще, но эффект все жиже и жиже. Где, спрашивается, былая, игривая Кыцюндер, рвавшая на куски «страшного диктатора Януковича», доводившая до истерики своих оппонентов, которые даже парировать ничего не могли? Все равно, с…ка, перекрутит и обратит в свою пользу. А «пушистые боевые саламандры», которые, по словам Тимошенко, в дерьме не тонут и в воде не горят?

Тексты, озвучиваемые Юлией Владимировной, напоминают откровенный бред. Говорит, что стране необходима «новая экономическая политика». Курс следует менять. Ладно. Как? Вы не поверите: разработать бюджетную резолюцию, сплотиться вокруг нее в парламенте и как бы изменить форму правления на парламентско-президентскую. Внедрять НЭП надо уже сейчас, поскольку потом коррупционеры продадут нашу древнюю трубу, которая на самом деле стоит 300 миллионов долларов.

Давайте начнем с того, что бюджетную резолюцию Кабмин вносит на рассмотрение парламента в сентябре. Тогда же официально стартует дерибан госсредств. Даже Гройсман не додумался изменить сроки регулярного бюджетного распила. Потом, с кем это Юлия Владимировна захотела сплачиваться? С Гройсманом? Володя уже давно сплотился с «Народным фронтом». Практически сросся с ним душой и своим большим политическим телом. В таком альянсе Тимошенко почти не осталось места.

Если рассмотреть предложенное Кыцюндером сплачивание в контексте парламента, то лучше уж воспользоваться планом ее экс-соратницы Наденьки. План одобрили в «Фейсбуке», но реализовать его не удалось. Уровень доверия к Раде примерно 0,7 процента. Это если всех вообще считать. Даже спикер Парубий, обладающий выдающимися ораторскими способностями и справкой, не в состоянии обеспечить явку депутатов в сессионный зал. Его призывы выйти из туалета и зайти проголосовать напоминают крики беременной чайки перед бурей. Чего кричать, если никого нет? Не знаю.

Рада не просто деградирует, она уже распадается как помет молодого пингвина. Кстати, никогда не видел процесса, но наверняка очень похоже. Коалиция, которая как бы символизирует наличие здорового, работоспособного большинства, распалась почти два года назад. Каждое позитивное голосование – дикий симбиоз явного слабоумия, договорняка и «войны с Россией». Еще сплотились, когда Надя пришла с гранатами в сумочке. Сразу забегали, сняли с нее все, включая неприкосновенность, посадили в СИЗО и поставили рентгены для депутатских тестикул на входе. Мало ли… Вдруг еще кто-то решит сделать «бабах» в зале. Народу ведь нравится.

Как можно сплотить «радикалов», «само…», «возрожденцев», «фронтовиков», «панамских патриотов» без методов, которые сурово осуждаются обществами защиты животных, и элементарных расстрелов? Я лично не знаю. Да никто не знает. Юлия Владимировна, какой, в печень северного оленя, «новый экономический курс»? Да еще вокруг досрочной бюджетной пилорамы?

И к чему эта истерика с защитой «активистов-грантососов» от принудительного декларирования? Понимаю, что данная тема находится в трендах американского и европейского социума. Вы как бы тоже хотите получить очки на кастинге. Но ведь эти милые гранто-зверьки вас каждый день насилуют в информационном поле, поскольку вы для них «отрыжка советского прошлого». Набирать очки у «лещенок» и «найемов» можно только в том случае, если вы сидите на системе распределения грантов. Вы на ней (системе) не сидите. Поэтому вообще мимо кассы.

А «Северный поток-2»? Явная реклама предстоящему визиту главкома в Германию. Сначала он хотел запретить «поток», потом – обсудить перспективы введения канонических финских миротворцев в «оккупированные зоны Украины». Пиариться на трубе сегодня просто моветон в виде отстоя.

Чувствую, в Израиле, где Юлия Владимировна недавно побывала, ее чем-то напугали. Самая рейтингоносная кандидатша нации резко ударилась в феерическую чухню, путает трубу с пальцем, а бюджетную резолюцию с резекцией грантососов. Явно левая активность, откровенное палево с провозглашением парламентом «нового экономического курса» и практически подобострастная риторика по отношению к Администрации президента. Более того, прогиб засчитан: «Я приветствую решение «Батькивщины» присоединиться к моему призыву отменить обязательное е-декларирование для представителей антикоррупционных сообществ». Это прямая цитата из «Твиттера» гаранта нации. Ну да… Сначала с подачи Банковой Рада внесла изменения про декларирование для грантососов в закон, потом начала мужественно преодолевать перекос. К сожалению, пока не получается, но теперь, когда оппозиция «за», все будет очень быстро. Аккурат как с Антикоррупционным судом: сначала согласуем все правки с Венецианской комиссией, потом пригласим Папу Римского, он вынесет свой приговор, и, как только соберем справки, сразу обратимся в лигу трансгендерных услуг.

Короче, Кыцюндер легла на электоральное сохранение. Она явно опасается резких действий со стороны европейской власти, которая недавно очень быстро удовлетворила желание Савченко посидеть теперь уже в украинской тюрьме. Не помню случая, когда Юлию Владимировну обзывали «конструктивной оппозицией». В данном случае это тяжкое, практически унизительно оскорбление. В совокупности с «новым курсом» и «грантососами» получается вообще не феерично. Единственная надежда на подлость Кыцюндера, которая таким противоестественным образом кое-кого убаюкивает. Были прецеденты. Как-то Юленька смиренно выразила желание быть «простой прачкой в избирательном штабе Ющенко», а потом развалила к херам всю «прачечную».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира