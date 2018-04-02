В Киеве 13 апреля состоится флешмоб "На велосипеде на работу". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Ассоциации велосипедистов Киева.

По традиции участников флешмоба ожидать на Майдане Независимости (около Архангела Михаила - ред.) завтрак с кофе, фото на память и конкурсы.

Флешмоб будет продолжаться с 8:00 до 10:00. Для тех, кто не захочет самостоятельно добираться до Майдана Независимости есть возможность стартовать вместе с колонной из своего района в 7:00-7:30

Как сообщал в Киевсовете согласовали концепцию развития велосипедной инфраструктуры в столице. Как отмечается, концепция предусматривает создание 240 километров веломаршрутов в ближайшие годы и более 1000 километров транспортных, рекреационных и пригородных путей для пользователей велотранспорта.

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