|Екс-Борис Апрель Зіанджа заспівала на "Голосі" свою пісню (ВІДЕО)
|02.04.2018 15:23
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Співачка Зіанджа, яка раніше була відома як Борис Апрель, зірка "Фабрики зірок", впевнено підкорює "Голос країни" у складі команди Потапа.
Напередодні відбулися перші "нокаути", під час яких співачка виконала пісню, написану собою ж десять років тому - "Я исцелена".
"Такі люди, як я, все життя живуть в страху. Своєю участю в проекті я хотіла дати їм надію на те, що прийде час, коли вони вийдуть на вулицю і відчують себе вільними, зможуть відкрито проявляти свої почуття і насолоджуватися життям", – сказала співачка.
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