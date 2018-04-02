В министерстве финансов Китая сообщили, что со 2 апреля действие тарифных льгот по 128 наименованиям американской продукции приостановлено. Пекин ответил на введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия Фото: EPA Отмечается, что это является ответом на введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия. В минфине заявили, что эта мера нанесла серьезный убыток интересам Китая.Со 2 апреля действие тарифных льгот по 128 наименованиям американской продукции приостановлено."Тарифная ставка в размере 15% налагается на 120 наименований ввозимых товаров, таких как фрукты и изготавливаемая из них продукция, тариф в размере 25% налагается на восемь наименований, таких как свинина и продукция из нее", – сообщили в минфине.Президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. 23 марта новые тарифы вступили в силу.22 марта Трамп поручил офису торгового представителя США и министерству финансов составить план введения новых пошлин на товары из Китая. Таким образом он хочет сократить "гигантский торговый дефицит" в отношениях с Пекином.Посольство Китая в США предостерегло Вашингтон от торговой войны из-за введения новых пошлин. "Если США инициируют торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", – заявили дипломаты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки китая апреля наименований стали американской Теги: мир