В министерстве финансов Китая сообщили, что со 2 апреля действие
тарифных льгот по 128 наименованиям американской продукции
приостановлено. Пекин ответил на введение Вашингтоном пошлин
на импорт стали и алюминия Фото: EPA Отмечается, что это является
ответом на введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и
алюминия. В минфине заявили, что эта мера нанесла серьезный убыток
интересам Китая.Со 2 апреля действие тарифных льгот по 128
наименованиям американской продукции приостановлено."Тарифная
ставка в размере 15% налагается на 120 наименований ввозимых
товаров, таких как фрукты и изготавливаемая из них
продукция, тариф в размере 25% налагается на восемь
наименований, таких как свинина и продукция из нее", –
сообщили в минфине.Президент США Дональд Трамп 8
марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины
на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. 23 марта
новые тарифы вступили в силу.22 марта Трамп поручил офису торгового
представителя США и министерству финансов составить план
введения новых пошлин на товары из Китая. Таким образом он хочет
сократить "гигантский торговый дефицит" в отношениях с
Пекином.Посольство Китая в США предостерегло Вашингтон от
торговой войны из-за введения новых пошлин. "Если США инициируют
торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои
законные интересы всеми необходимыми способами", – заявили
дипломаты.
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