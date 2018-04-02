По мнению премьера, порядок на дорогах будет наведен за неделю качественного контроля на дорогах, а через 3-5 лет ситуация в принципе изменится к лучшему

"Постепенно можно начинать работы на дорогах. Хотел бы обратить внимание на качестве выполнения работ - нынешний и капитальный ремонт, в том числе. Кроме того, порядок на дорогах, слаженная работа на наших весовых комплексах - принципиально важный вопрос. Контроль надо обеспечить. Мы тратим миллиарда гривен на строительство, а затем нагружают и перегружают транспорт и таким образом разрушают дороги. У нас, по разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Имеем это остановить ", - заяивы премьер-министр Владимир декабря ойсман во время специального совещания по вопросам развития дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По мнению премьера, порядок на дорогах будет наведен за неделю качественного контроля на дорогах, а через 3-5 лет ситуация в принципе изменится к лучшему. При этом Гройсман предложил привлечь к этому процессу Министерство внутренних дел, имея в виду применение камер наблюдения.

"У нас, например, есть 78 комплексов - давайте поставим камеры и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь" , - сказал премьер-министр.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2020 годы.