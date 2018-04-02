Джулио Фанти, который преподаёт методологию измерений в университете Падуи, изучал Туринскую плащаницу в течение нескольких лет и теперь представил 3D-изображение, полученное в результате замеров, сообщает со ссылкой на и.

«Отныне Иисуса Христа следует представлять с учётом этой работы», — сказал Фанти.

Согласно его исследованиям, Иисус Христос был человеком высокого роста — почти 180 см, в то время как средний рост человека в то время составлял около 155 см.

Фанти объяснил, что 3D-изображение позволило рассмотреть многие раны на человеке, чей образ запечатлён на плащанице: «Я насчитал 370 ран от бичевания, не принимая во внимание ран на боках, которые, непременно, были на теле, но которые не видны на плащанице, потому что она соприкасалась с телом только спереди и сзади.

Кроме того, трёхмерная реконструкция позволила обнаружить, что в момент смерти человек из плащаницы провисал вправо, его правое плечо было вывихнуто настолько серьёзно, что травмировало нервы».

Споры вокруг Туринской плащаницы ведутся довольно давно. Католическая церковь утверждает, что это погребальный саван, в который было завёрнуто тело Иисуса Христа после распятия.

В 2013 году Фанти стал соавтором книги итальянского журналиста Саверио Гаэты, который документировал исследование плащаницы и утверждал, что она является подлинной.

Вот как выглядит трёхмерная модель на видео:















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