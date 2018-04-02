Как известно, игра на фондовых рынках для Кремля сейчас является одним из основных источников притока свободной валюты в страну. Однако скандал с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и начавшимся Крестовым походом Лондона ситуацию кардинально меняют.

Так, один из крупнейших в США фондов, не брезгующих торговлей российскими ценными бумагами, VanEck Vectors Russia ETF, отметил рекордный в этом году отток капитала.

Вторую неделю к ряду клиенты сливают российские акции и на сегодняшний день сумма проданных бумаг составляет $169 млн, а с начала февраля и вовсе отток составил $313,5 млн.

Подобную панику на фондовой бирже в последний раз отмечали в июне прошлого года, когда Конгресс США утвердил расширение антироссийкх санкций.

Напомню, что недавно на рассмотрение Терезы Мэй поступило предложение о введении санкций против ОФЗ РФ.

В общем, переиграли!

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