Валерий Бурт

1 апреля – День смеха. В начале же 50-х годов прошлого века об этом празднике ещё не знали. Да и смеялись в ту пору не так уж часто. Время послевоенное. Но все же был один день, когда улыбка не сходила с лиц советских людей. И это было тоже первого апреля. Тогда – сегодня такое трудно даже себе представить – снижались цены! Причем, практически все и на всё...

Сегодня Советский Союз кажется Атлантидой, ушедшей на дно. Не станем спорить, что было в СССР, чего не было, хорошо ли жилось, худо ли. Просто вспомним одно событие. Такое, что никогда не повторится. Во всяком случае, в обозримом будущем. Это – снижение цен. Массовое, тотальное. И очень значительное, весомое.

Цены снижались в СССР после войны не раз, а целых семь раз. Каждый год – с 1947-го по 1953-й. Все эти народные праздники – иначе их и не назовешь – связывались с именем Сталина. Последнее снижение произошло меньше чем через месяц после смерти вождя – 65 лет назад, 1 апреля 1953 года. Особо суеверные восприняли это чуть ли не как его дар народу – с того света…

Накануне события все разговоры начинались и кончались только одним – сохранится ли традиция? Об этом шептались, говорили вслух. Нет, еще спорили: что и насколько подешевеет? Но потом пошли разговоры, что снижение цен могут в этом году отменить. Сталин умер, политическая обстановка сложная, нужны деньги на оборону – ведь вокруг империалистические хищники. Но многие были уверены, что новое руководство страны захочет показать себя в лучшем свете, и не станет отменять замечательную традицию. Так и произошло.

1 апреля по радио прозвучало постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС, в котором содержалось подробное перечисление подешевевших товаров.

На другой день этот список появился во всех газетах, начиная с больших, центральных, кончая маленькими, многотиражными. Заметно снизились цены на овощи и фрукты – на целых 50 процентов. Чай и кофе стали доступнее на 20 процентов, крупы, хлеб, макароны, яйца – на 10. Позитивные изменения коснулись стоимости молочных и кондитерских изделий, мяса, рыбы, алкоголя, табачных изделий. Следом шла вереница товаров, в которых были ткани, одежда, обувь, чулки, носки. Далее – пылесосы, телевизоры, радиоприемники, швейные и стиральные машины, велосипеды. Согласно постановлению, снижались цены и в ресторанах, кафе, столовых, чайных и других предприятиях общественного питания, а также в пунктах питания на поездах и теплоходах.

Не подешевели только автомобили. Впрочем, многие жители СССР о такой роскоши даже не думали. Хотя и мечтали…

В то время был популярным плакат «Накопил – машину купил». Звучало красиво, но от реальности призыв был далек. В Москве, на углу Бакунинской улицы, в небольшом двухэтажном доме располагался магазин «Автомобили» – единственный на весь Советский Союз. Там на подиуме красовались образцы отечественного автопрома: уютный «Москвич» с запасным колесом сзади (8 тысяч рублей), мощная «Победа» (16). На эти автомобили была очередь, которая тянулась годами. А вот сверкающий «ЗИМ» (Завод имени Молотова), похожий на небольшой танк, можно было купить сразу – приходи, плати и уезжай. Однако стоил этот автомобиль 40 тысяч целковых!

Вокруг толпился народ и восхищался. Известный актер и режиссер Александр Ширвиндт рассказывал, что постоянно ходил в магазин «Автомобили». Стоял, смотрел и, как все, мечтал. Однажды он увидел, как со двора магазина на новеньком «ЗИМе» выехал народный плут СССР, лауреат трех Сталинских премий Игорь Ильинский...

Газета «Труд» опубликовала веселый репортаж: «Первый день торговли по новым, сниженным ценам. В магазинах, на рынках, в столовых – большое оживление…»

«Каждый советский человек воспринял очередное снижение цен как еще одно яркое свидетельство неустанной заботы партии и правительства о благе народа… Значительно увеличилась продажа хлопчатобумажных тканей, шерсти, шелка, одежды и других товаров. Много было продано дамских пальто с красивыми воротниками из чернобурых лисиц. Велосипедов универмаг продал в четыре с лишним раза больше, чем обычно. Почти в два раза больше было продано обуви. Дневной товарооборот магазина увеличился на 300 с лишним тысяч рублей».

Речь шла о Дзержинском универмаге Москвы. Впрочем, такая же ситуации наблюдалась и на других торговых предприятиях: в частности, в магазинах № 55 «Мосовощ» на Таганской улице, № 21 Ждановского райпищеторга, на фабрике-кухне № 4 Ленинградского района. В продаже – множество сортов хлеба, булок, колбас, ветчины, масла, конфет, печенья. Покупатели часто обращаются к книге отзывов. «И в каждой из них, – писал «Труд», – выражены чувства горячей благодарности Коммунистической партии и Советскому правительству за неустанную заботу об удовлетворении растущих запросов трудящихся».

Казалось, все замечательно. Но даже после снижения цен многие продукты и товары для простых людей казались недоступными. Это и понятно – зарплаты были очень скромными. И потому денег хватало лишь на самое необходимое. Да и не привык простой народ к роскоши. Точнее, отвык от нее…

К слову, солидный ассортимент продуктов был лишь на прилавках Москвы и Ленинграда. В других городах Советского Союза витрины отнюдь не ломились от снеди. В продаже бывало лишь самое необходимое, да и то – с перебоями. Зато почти везде громоздились пирамиды из банок с крабами. Однако цена на этот деликатес «кусалась».

И еще. Не стоит забывать о том, что после войны советским людям буквально навязывали облигации внутреннего займа – таким образом, государство одалживало на 20-25 лет деньги у граждан. Отказаться было невозможно – их просто вычитали из зарплаты.

Одни люди – их было меньшинство – сохранили эти внушительные на вид разноцветные бумаги с солидными цифрами, другие – их было гораздо меньше – выбросили. Они валялись в мусорных баках, летали разносимые ветром по улицам, ими, как фантиками, играли дети. Самые бережливые и дальновидные люди, в конце концов, дождались своего часа и в 70-х годах получили кое-какую компенсацию за облигации. Ну а многие, очень многие, остались ни с чем…

Уместно напомнить и о денежной реформе 1947 года (были отменены и карточки), при которой население СССР потеряло огромную часть сбережений.

К примеру, по вкладам в сберкассах суммы до 3-х тысяч рублей обменивались один к одному, по вкладам от 3-х до 10-ти тысяч рублей производилось сокращение накоплений на одну треть суммы. По вкладам свыше 10-ти тысяч рублей государство изымало две трети суммы. Кто хранил деньги «в чулке», при обмене получал лишь один новый рубль за десять старых. Что тут скажешь?

Кстати, российские «реформаторы» начала 90-х годов пошли по тому же сталинскому пути. Правда, они изъяли все сбережения граждан. Были выпущены новые деньги, старые же менялись на них в определенной, сами помните, в какой «выгодной» пропорции.

Теперь вернемся в предвоенные годы. В январе 1939 года были повышены цены на ткани, готовое платье, белье, трикотаж, стеклянную посуду, в июле 1940-го подорожали обувь и металлические изделия. В том же году выросла стоимость сахара, мяса, рыбы, жиров, сыров, молочных продуктов, овощей. Больше пришлось платить и за винно-водочные изделия.

Но тогда многие думали, что это дело мерзких рук вредителей, врагов Советской власти. Тем более, их то и дело разоблачали. Этих людей обвиняли в саботаже, в том, что они дезорганизуют систему торговлю, искусственно создают недостаток. И, как следствие, возникают очереди, растет недовольство граждан. Кстати, очереди стали особенно разрастаться после отмены карточек в 1935 году, когда продукты стали поступать в свободную продажу. Но их расхватывали сразу!

Ах, эти очереди! Огромные, средние, маленькие – в магазины, кафе, рестораны, кассы кинотеатров, театров, вокзалов, стадионов. Они запечатлены в кинохронике, книгах, стихах, воспоминаниях. Пестрые, нервные, разноголосые «хвосты» сопровождали всю жизнь советского человека. Без них никуда, ведь только измучившись в очередях, можно было добраться до вожделенных дверей…

Но речь не о них, а о благе. И оно, благо, выглядело во многом декоративным.

Даже после многократных снижений цен к началу 50-х годов некоторые оставались далеки от уровня довоенных!

Это касалось швейных машин, посуды, обуви, тканей, мебели, продуктов и многого другого. Что подтверждают данные Центрального статистического управления СССР.

О предреволюционном времени и периоде НЭПа даже вспоминать не стоит. Вот почему люди, родившиеся и жившие при «проклятом» царизме, взирали на новые ценники с грустной улыбкой. Они, бедолаги, ещё помнили поразительную дешевизну продуктов и товаров в лавках и магазинах.

Но хватит о грустном. Снова вспомним веселое.

Киножурнал «Новости дня», вышедший в апреле 1953 года, демонстрирует сюжет о снижении цен. Звучит бодрая музыка. Люди раскупают газеты, в которых опубликовано радостное сообщение. Магазины, полные товаров, руки, меняющие ценники… Пылесос «Днепр» стоил 450 рублей, теперь – 405. Радостные лица, улыбки. Женщина примеряет платье, его цена снизилась на 70 рублей. Диктор сообщает, что не забыты и маленькие покупатели – все игрушки подешевели на 15 процентов…

Люди шли домой счастливые, с набитыми авоськами. Вечером многие собирали гостей, чтобы отметить радостное событие. Включали новенькие патефоны, привычно затягивали «О Сталине мудром, родном и великом прекрасную песню слагает народ…»

Стоит ли говорить, какое психологическое значение имело снижение цен! Несмотря на невзгоды, трудности послевоенной жизни, крепла надежда, что ситуация улучшается. И теперь уверенность людей подкреплялась конкретными делами. Да и вера в руководство страны росла. Мол, власть не бросает слов на ветер, думает о народе…

Отныне миллионы граждан смелее стали смотреть в завтрашний день. Наверняка они думали, что снижение цен 1953 года – далеко не последнее. И оказались правы – 1 апреля 1954 года снова состоялся всенародный праздник, который население СССР отмечало многократными покупками. Однако это было последнее торжество по случаю снижения цен.

С тех пор государство никогда не делало своим дорогим гражданам таких дорогих подарков. Хотя иногда цены все-таки снижались. Но как!

Министерство торговли составляло список не пользующихся спросом, да и просто залежавшихся товаров – носков, чулок, ботинок и прочего барахла. На них цена падала. Но в то же время повышалась стоимость дефицита: золота, хрусталя, автомобилей. А позже веселые и остроумные люди, сдается, придумали, чтобы нам с вами не было скучно 1 апреля…

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