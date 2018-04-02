За прошедшие выходные больше десяти детей, являющихся воспитанниками одного из дошкольных учреждений в Забараже в Тернопольской области, госпитализировали с признаками отравления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Тернопольской области.

"За прошедшие выходные больше десяти детей, которые являются воспитанниками одного детского сада, попали в больницу с признаками отравления. Малышам оказали необходимую помощь и взяли анализы, чтобы выяснить причины внезапного ухудшения состояния здоровья. Предварительно у детей диагностировали сальмонеллез", - сообщили в полиции.

Начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Правоохранители по данному факту проводят проверки, решается вопрос о внесении информации о данном событии в журнал Единого учета о совершении преступления и правонарушения.

Напомним, из-за отравления в Харьковской области в больницу обратились 44 ученика и учитель.

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