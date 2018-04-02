Бывший директор "Киевпастранса", который в настоящее время является депутатом Киевского городского совета от фракции Солидарность Сергей Майзель приобрел криптовалюты на 15 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные в его декларации за 2017 год.

Согласно документу, Майзель задекларировал владение криптовалютами биткойн - на 11,1 миллиона гривен и эфириум - на 3,8 миллиона. Криптовалюта была приобретена Майзелем в конце 2017 года. При этом заработная плата политика за минувший год составила 93,6 тысяч гривен, а доход от процентов - 150 тысяч гривен.

Кроме того в декларации сообщается, что на банковских счетах депутата находится 68,1 тысяча гривен, и 380 тысяч долларов наличными.

Помимо этого сообщается, что Майзель одолжил 1 миллион гривен третьим лицам.

Как сообщал svodka.net, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заполнил е-декларацию, в которой указал более 5 миллионов гривен дохода за 2017 год .

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