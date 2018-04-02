Боеприпасы, которые поставляют из России, часто не взрываются и остаются лежать на земле

"На подконтрольных Украины территориях загрязнены взрывоопасными предметами 7 тыс. Кв. Км, на неподконтрольных - 9 тыс. Кв. Км. Ориентировочно это 16 тыс. Кв. Км, которые представляют угрозу жизни местных жителей" , - сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Максим Комиссаров, информирует "Интерфакс-Украина" .

Комиссаров отметил, что боеприпасы, которые поставляют боевикам из России, часто являются старыми и не взрываются, а остаются лежать на земле.

"Они и представляют наибольшую угрозу" , - отметил он.

С начала боевых действий на Донбассе в результате детонации взрывоопасных предметов погибли 2558 гражданских лиц, из них 242 ребенка. По состоянию на март 2018 273 украинских военнослужащих погибли, около 1 тыс. Пострадавших от детонации.

С 2014 года было проверено 26 тыс. Га территорий и уничтожено более 346 тыс. Взрывоопасных предметов.

"Однако очищенные территории нельзя считать безопасными, потому что, несмотря на Минские договоренности, до сих пор боевики продолжают обстреливать наши территории, повторно их загрязняя. Одну и ту же участок мы можем разминировать по несколько раз" , - пояснил начальник управления.

По его словам, сейчас на Донбассе работают 50 расчетов саперов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госслужбы спецтранспорта. В прошлом году помощь в разминировании украинским специалистам начали предоставлять международные неправительственные организации The HALO Trust, Danish Demining Group, FSD.

Напомним, по словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, расходы на разминирование только Донбасса могут превысить 800 млн долларов.