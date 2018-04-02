Израильские самолеты снова обманули российскую ПВО По
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сообщает: Сайт кувейтского издания
«Аль-Джарида» со ссылкой на собственный информированный источник
сообщает, что в марте 2018 года два израильских самолета пятого
поколения F-35 провели операцию в Иране,
передает .
В публикации утверждается, что израильские истребители пролетели в
воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с
Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас,
Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными
объектами.
Согласно опубликованной информации, F-35 не были замечены не только
сирийскими и иранскими радарами, но также российскими радарами в
Сирии. Была ли эта операция скоординирована с Соединенными Штатами,
неизвестно, пишет «Аль-Джарида», упоминая о недавних совместных
американо-израильских учениях «Можжевеловая кобра».
Официальные источники в Израиле не комментируют эту
публикацию.
Отметим, что кувейтская «Аль-Джарида» часто публикует информацию о
действиях ЦАХАЛа, которая не получает официального подтверждения.
Арабские и иранские СМИ часто обвиняли это издание в сотрудничестве
с израильскими властями. Сообщение о первой операции израильских
F-35 в Иране уже широко цитируется в других арабоязычных изданиях и
социальных сетях.
15 марта израильский портал Walla со ссылкой на армейские источники
сообщал, что новейший самолет F-35 «Адир» принял участие в первой
военный операции. Подробности этой операции не разглашались.
При этом в командовании военно-воздушными силами ЦАХАЛа
подчеркивали, что применение F-35 для выполнения боевых задач
значительно увеличивают операционные возможности израильской
военной авиации.
Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 «Адир», вероятно,
участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако
официальных комментариев по этому поводу не было.
6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных
эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого
поколения F-35 «Адир» в Израиле и готовности этой эскадрильи к
оперативному использованию. Процесс подготовки этих самолетов и
обучения летчиков и наземного персонала занял около года после
того, как первые F-35 были доставлены в Израиль.
На нынешний момент в Израиль прибыли девять таких самолетов,
отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. В течение 2018 года ожидается приход
еще девяти истребителей. Поставки первых 33 самолетов завершатся в
2021 году.
В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля
завершила переговоры о приобретении в еще 17 самолетов F-35. Речь
идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у 50
истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты
поступят в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут
сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.
Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой
армией за пределами , на вооружение которой поступили истребители
F-35.
Самолеты F-35 пятого поколения также называются Joint Strike
Fighter и бывают трех модификаций: А – для стандартного взлета и
посадки, B – для короткого взлета и вертикальной посадки, а также C
– для взлета с авианосца и посадки на палубу. Все 50 самолетов,
закупленные министерством обороны для ВВС, являются модификацией A,
однако они обладают уникальными возможностями и на них установлены
современные израильские системы вооружения.
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