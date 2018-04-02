За три месяца 2018 года соцстрах выплатил украинским женщинам больше 900 млн гривен пособия по беременности и родам, передает со ссылкой на сообщение соцстраха.

“В первом квартале 2018 года Фонд социального страхования профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для почти 48 тысяч застрахованных лиц. По оперативным данным общая сумма начисленных выплат составила более 900 млн гривен”, - говорится в сообщении соцстраха.

Добавим, право на получение декретных выплат в размере 100% средней заработной платы есть у всех трудоустроеных женщин.

Также помощь могут оказывать одному из застрахованных опекунов в случае усыновления. Помощь компенсирует потерю заработной платы за весь период декретного отпуска, при этом налоги и взносы с этой суммы не удерживаются.

Отмечается, что на учете в Фонде находится около 6 млн женщин.

Чтобы оформить декретную помощь необходимо получить в больнице, где женщина находится на учете, соответствующую справку — листок нетрудоспособности.

Ранее сообщалось, что сумма декретных выплат рассчитывается путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами.

Пример расчета: (3800 грн (заработная плата застрахованного лица)*12 месяцев)/365 календарных дней*126 календарных дней (длительность отпуска) = 15 742,44 гривен.

Напомним, на декретные выплаты в 2018 году могут рассчитывать все беременные, однако величина выплат будет зависеть от статуса женщины и размера ее доходов.

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