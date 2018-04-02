В 2010 году Ярошенко задержали в Либерии по запросу Вашингтона. Американский суд в 2011 году признал его виновным в организации доставки крупной партии кокаина в США. В октябре 2016 года Минюст России просил США экстрадировать Ярошенко.

Президент США Дональд Трамп не видит оснований для помилования российского летчика Константина Ярошенко, которого в США приговорили к 20 годам тюрьмы за перевозку наркотиков. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, информирует svodka.net.

«Я получила ответ от замгоссекретаря по поручению Трампа, они сообщают в очень корректной форме на двух листах о том, что считают осуждение Ярошенко законным и обоснованным, что оно осуществлено в рамках демократических принципов, что доказательства его вины являются достаточными для вынесения приговора, а что касается условий содержания под стражей, они равные для всех», — сказала она.

Москалькова добавила, что собирается продолжить добиваться освобождения Ярошенко. «По нашим данным он не совершал преступлений на территории Соединенных Штатов, и те доказательства, которые есть, недостаточны. Но для этого необходим профессиональный разговор, который я намерена продолжить», — сказала она.

«Что касается условий содержания под стражей, то они проверили и считают, что условия содержания под стражей соответствуют тем стандартам, которые у них утверждены соответствующими нормативными актами. Я со своей стороны не оставляю надежды на то, что все-таки буду услышана, и [намерена] по вопросам условий содержания под стражей обратиться вновь к компетентным органам Соединенных Штатов Америки», — сообщила Москалькова РИА Новости.

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Москалькова попросила Трампа помиловать Ярошенко в мае 2017 года.

В 2010 году Ярошенко задержали в Либерии по запросу Вашингтона. Американский суд в 2011 году признал его виновным в организации доставки крупной партии кокаина в США. В октябре 2016 года Минюст России просил США экстрадировать Ярошенко. Москва также предлагала Вашингтону обменять Ярошенко на 13 американцев, приговоренных к лишению свободы в России.

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