Президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым по ходатайству прокурора можно будет арестовать имущество юридического лица, предложившего взятку. Путин предложил налагать арест на имущество попавшихся на взятке юрлиц Фото: ЕРА В пояснительной записке к документу говорится, что за административное преступление, предусмотренное статьей 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства, а именно арест имущества.Решение об аресте будет рассматриваться судом на основании ходатайства прокурора. Одновременно предлагается установить право обжалования юрлицом принятого решения.Наложение ареста на денежные средства на счетах юридического лица в банках допускается только в случае отсутствия у него другого имущества."Такая норма позволит обеспечить выплату заработной платы работникам и осуществление иных обязательных платежей", – говорится в пояснительной записке.Инициатива предусматривает освобождение юрлица от административной ответственности, если оно "способствовало выявлению данного правонарушения, проведению расследования", а также в случае, если в отношении юридического лица имело место вымогательство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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