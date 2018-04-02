Президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Кодекс РФ
об административных правонарушениях, согласно которым по
ходатайству прокурора можно будет арестовать имущество юридического
лица, предложившего взятку. Путин предложил налагать арест на
имущество попавшихся на взятке юрлиц Фото: ЕРА В пояснительной
записке к документу говорится, что за административное
преступление, предусмотренное статьей 19.28 КоАП (незаконное
вознаграждение от имени юридического лица) законопроектом
предлагается новая мера обеспечения производства, а именно арест
имущества.Решение об аресте будет рассматриваться судом на
основании ходатайства прокурора. Одновременно предлагается
установить право обжалования юрлицом принятого решения.Наложение
ареста на денежные средства на счетах юридического лица в банках
допускается только в случае отсутствия у него другого
имущества."Такая норма позволит обеспечить выплату заработной платы
работникам и осуществление иных обязательных платежей", –
говорится в пояснительной записке.Инициатива предусматривает
освобождение юрлица от административной ответственности, если оно
"способствовало выявлению данного правонарушения, проведению
расследования", а также в случае, если в отношении юридического
лица имело место вымогательство.
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