За год она накопила $ 2 тыс и сохраняет наличными $ 11 тыс

Об этом говорится в ее декларации за 2017, обнародованном в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, информируют "Украинские новости" .

Подарок за 0500000 гривен - это кольцо с драгоценным камнем, подаренный в январе 2017 Сергеем Маликовым (бывший председатель Государственного фонда содействия местному самоуправлению, экс-секретарь Мариупольского городского совета Донецкой области).

В декларации Усенко-Черной за 2017 Маликов указан как ее муж. Соответственно, в декларацию внесены сведения о его доходах и имуществе. Маликов задекларировал более 1 млн гривен доходов, из которых 999 тыс. Гривен - доход от предпринимательской деятельности, 10,3 тыс. Гривен проценты от "ПроКредит".

В Маликова 48% уставного капитала ООО "Фирма В-С" (327 тыс. Гривен в денежном эквиваленте), более 15 тыс. Долларов на счету в "ПроКредит", 77 тыс. Долларов наличными и 690 тыс. Долларов заемных третьим лицам.

С ценного имущества стоимостью свыше 100 прожиточных минимумов он задекларировал охотничье ружье Browning, 5 часов (Breguet, Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne), часы из мрамора и драгоценного металла и часы из оникса и бронзы, зажигалку из драгоценных металлов и камней, набор мебели из дерева и дерево с металлическими элементами.

Маликов владеет автомобилем Audi Q7 2013 выпуска, в Киеве - квартирами площадью 240 кв. м, 84 кв. м и 75 кв. м, паркоместо на 15 кв. м, в Ирпене Киевской области - двумя земельными участками общей площадью 346 кв. м, в Мариуполе - квартирой на 63 кв. м и офисом на 92 кв. м, в Донецке - квартирой на 105 кв. м и паркоместо на 13 кв. м.

В общей собственности со Светланой Маликовой у него есть заведение общественного питания на 438 кв. м и квартира в Ялте на 190 кв. м, а в самой Маликовой - земельный участок на 1 тыс. кв. м и дом на 288 кв. м в Ирпене Киевской области.

Остальные сведений об имуществе Усенко-Черной несущественно отличаются или совсем не отличаются от внесенных в предварительную декларацию. Она накопила за год 2 тыс. Долларов и сохраняет наличными 11 тыс. Долларов.