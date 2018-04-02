Товарооборот между Украиной и Беларусью в январе-феврале 2018г достиг почти $700 млн

Объем торговли между Украиной и Беларусью в январе-феврале 2018 года достиг $696 млн, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Рост украинского экспорта в Беларусь опережает рост белорусского экспорта в Украину: если экспорт Беларуси в Украину растет на 20-25%, то украинский "плюсует" 40-50%", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По словам дипломата, рост товарооборота между Украиной и Беларусью в 2017 году составил 20% и достиг $4,6 млрд.

Украина в минувшем году по объему товарооборота и экспорта заняла 2-е место между всех торговых партнеров Беларусь, по импорту – 5-е.

"В свою очередь, Беларусь заняла 4-е место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины. Белорусский экспорт возрос на 18%, импорт из Украины – почти на 24%", - добавил он.

И.Сокол анонсировал, что 10-14 апреля 2018 года в Международном выставочном центре (Киев) состоится выставка белорусский производителей "Made in Belarus". На ней планируется представить достижения 53 ведущих белорусский компаний в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности. В рамках выставки состоится конференция "Беларусь - Украина: перспективы сотрудничества".

Как отметил посол, следующий крупный форум торгового сотрудничества запланирован на осень 2018 года в Гомеле, где ожидается встреча глав Украины и Беларуси. В преддверии форума запланировано также заседание межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству.