По состоянию на сейчас ориентировочно 16 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Максим Комисаров, передает

"На сегодняшний день взрывоопасными предметами загрязнено около 7 тысяч квадратных километров подконтрольной Украины территории и 9 тисяч квадратных метров неподконтрольной Украины территории. Ориентировочно 16 тысяч квадратных километров территории несут угрозу", - сообщил Комисаров.

По его словам, с начала боевых действий было проверено около 26 тысяч га территории и уничтожено более 346 тысяч взрывоопасных предметов.

Кроме того, в Минобороны отметили, что площадь, загрязненная взрывоопасными предметами гораздо меньше, чем площадь, загрязненная неразорвавшимися предметами. Очень много мин не разрываются и это, по словам Комисарова, гораздо опаснее.

Как сообщал во время работ по разминированию в зоне АТО пострадал от взрыва пиротехник.

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