|ЕБРР предоставит "Новой почте" кредит на развитие
|02.04.2018 15:45
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Подробности соглашения и планы развития компании будут оглашены на совместной пресс-конференции 4 апреля 2018 года.
Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит на развитие компании «Нова Пошта», информирует svodka.net.
Отмечается, что информацию подтвердили обе стороны кредитного соглашения.
Сумма кредита пока не оглашается. Также информация о кредите не указана на веб-сайте ЕБРР. Между тем, согласно правилам банка, он может не публиковать информацию о кредите, сумма которого составляет менее 20 млн долларов.
Подробности соглашения и планы развития компании будут оглашены на совместной пресс-конференции 4 апреля 2018 года.
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Основанная в 2001 году, «Нова Пошта» является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс отделений по всей стране. В 2017 году «Нова Пошта» доставила более 145 млн отправлений, из которых более 5 млн составили международные.
16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая пошта» в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.