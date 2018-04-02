Отец трагически погибшего в 1990 году фронтмена группы "Кино" Виктора Цоя через суд добивается расторжения договора о передаче компании "Музыкальное право" исключительных прав на его песни, пишет РИА Новости.

На данный момент арбитраж Москвы приостановил рассмотрение иска компании "Музыкальное право" о взыскании с Первого канала полумиллиона рублей компенсации за якобы незаконное использование произведений Цоя.

Роберт Цой просит суд признать недействительной сделку от 12 января 2011 года, согласно которой исключительные имущественные права на произведения и аудиовизуальные произведения, исключительные смежных прав на исполнения, фонограммы Виктора Робертовича Цоя передаются "Музыкальному праву".

По словам Цоя-старшего, сделка была заключена с нарушениями требований законодательства России по использованию интеллектуальной собственности. Также Роберт Цой просит о признании сделки по договору от 16 января 2017 года "о передаче прав ... на музыкальные произведения Виктора Робертовича Цоя недействительной вследствие совершения этой сделки под влиянием обмана". Слушания по иску назначены на 5 апреля.

В июне 2017 года Басманный суд признал недействительным подобный договор с компанией "Музыкальное право" по иску Александра Цоя - сына Виктора Цоя, наравне с дедом владеющим авторскими правами на его песни.

Напомним, руководитель группы "Кино" Виктор Цой, автор рок-хитов "Группа крови", "Мама Анархия", "Видели ночь" и других погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. В 2018 году музыканту исполнилось бы 56 лет.

Как сообщал svodka.net ранее, в интернете впервые появились документы задержания Виктора Цоя, которого задержали когда-то в Киеве после выступления.

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