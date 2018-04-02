|Минюст Украины запустил кампанию по принудительному взысканию задолженности по зарплате
|02.04.2018 15:48
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https://www.facebook.com/PavloPetrenko.official/posts/599835010377594
23 февраля Петренко заявил, что задолженность по зарплате в Украине составляет 2,7 млрд грн. Он анонсировал, что с 1 апреля Минюст запустит процесс взыскания задолженности по заработной плате по примеру взыскания задолженности по алиментам.5 февраля Петренко сообщил о запуске Единого реестра должников, в котором уже более 75 тыс. электронных записей о неплательщиках алиментов. Должника можно найти по фамилии и дате рождения.По словам Петренко, среди должников есть депутаты, бывшие министры, представители органов центральной исполнительной власти, местной власти, силовых структур. В частности, в перечне оказался нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7277 о внесении изменений в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. 4 января его подписал президент Украины Петр Порошенко. 6 февраля закон вступил в силу.
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