Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что ведомство составило антирейтинг крупнейших предприятий-должников по заработной плате. Петренко: Сегодня начали работу мобильные группы государственных исполнителей по взысканию задолженности Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Сегодня запускаем масштабную кампанию по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы. Один из первых шагов – создание антирейтинга крупнейших по Украине предприятий-должников по заработной плате. Сегодня же начали работу мобильные группы государственных исполнителей Минюста по взысканию данного вида задолженности", – сообщил он.Петренко опубликовал таблицу крупнейших должников. Ее возглавляет Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с долгом перед работниками 73,7 млн. грн. https://www.facebook.com/PavloPetrenko.official/posts/599835010377594 23 февраля Петренко заявил, что задолженность по зарплате в Украине составляет 2,7 млрд грн. Он анонсировал, что с 1 апреля Минюст запустит процесс взыскания задолженности по заработной плате по примеру взыскания задолженности по алиментам.5 февраля Петренко сообщил о запуске Единого реестра должников, в котором уже более 75 тыс. электронных записей о неплательщиках алиментов. Должника можно найти по фамилии и дате рождения.По словам Петренко, среди должников есть депутаты, бывшие министры, представители органов центральной исполнительной власти, местной власти, силовых структур. В частности, в перечне оказался нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7277 о внесении изменений в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. 4 января его подписал президент Украины Петр Порошенко. 6 февраля закон вступил в силу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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