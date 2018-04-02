Согласно ежедневными данным штаба АТО, которые собрал НеделяМатериалы, за март ранения получили 25 военных

2 марта. Оккупанты применили 120-мм минометы на Донецком и Луганском направлениях, в результате чего один украинский военный погиб , двое - получили поранення.Зокрема, в зоне ответственности отдельного тактической группировки "Донецк" в результате пулевого ранения, нанесенного враждебным снайпером, погиб младший сержант, командир отделения 1 го взвода 3-й роты 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, Вадим Сапеску (позывной "Одесса").

Фото: tyzhden.ua

5 марта . Боевики сорвали перемирие на Донбассе, в результате обстрелов одного бойца были ранены.

6 марта. Террористы применили гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки, вследствие обстрелов погиб один военнослужащий ВСУ 1997 года рождения. Так, в районе промышленной зоны Авдеевки Владислав Козченко получил осколочное проникнет ранения в шею, что оказалось несовместимым с жизнью.

Фото: tyzhden.ua

7 марта. Российско-оккупационные войска провоцировали украинских защитников к боевым противостояний. В результате вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий.

8 марта. Незаконные вооруженные формирования применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по защитниках Луганского, в результате чего погиб один украинский военный. Так, младший сержант Иван Рященко (позывной "Скиф"), командир военный машины пехоты 6-й роты 2-го механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады, погиб от ранения, полученного во время обстрела наблюдательного пункта из крупнокалиберных пулеметов на Светлодарск дуге.

Фото: tyzhden.ua

9 марта. Гибридные войска три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего с агинув один украинский военный , еще один - получил ранения. В районе Водяного во время выполнения боевого задания погиб шпион полка "Азов" Юрий Луговской, позывной "Баррет".

Фото: tyzhden.ua

10 марта. Оккупанты открывали огонь из 82-мм минометов на обоих направлениях, в результате вражеского огня один украинский воин получил ранения.

11 марта . Боевики российско-оккупационных войск четыре раза нарушали условия бессрочного прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще трое защитников получили ранения. В частности, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб младший сержант Александр Швец. Отмечалось, что военный погиб от осколочных ранений.

Фото: tyzhden.ua

12 марта . В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы близко Павлополь, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного. В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения.

13 марта. Гибридные войска применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по укреплениям близко от населенного пункта Луганское, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие. В результате чего один украинский воин получил боевую травму.

18 марта. Террористы дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ неподалеку Авдеевки, в результате чего украинский защитник получил боевую травму.

19 марта. Оккупанты из стрелкового оружия обстреляли опорные пункты ВСУ близко Новогригорьевка, вследствие чего украинский военный получил ранения.

20 марта. Незаконные вооруженные формирования пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще один - боевое травмирования.

25 марта. Российско-оккупационные войска применили 82-мм минометы по защитникам Талаковка, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановка, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один воин получил боевую травму. В частности, в районе шахты Бутовка Донецкой области в результате ранения в голову погиб воин 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Ковнацкая.

Фото: tyzhden.ua

29 марта. Боевики совершили 57 обстрелов позиций по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военных получили боевые ранения, еще один - боевое травмирования.

30 марта . Оккупанты нарушили "пасхальное перемирие" и осуществили 32 обстрелы , в результате чего один украинский военный погиб, а еще трое - получили боевые поранення.Зокрема, в Донецкой области во время выполнения боевого задания в результате взрыва неизвестного устройства погиб воин 93-й отдельной механизированной бригады с Днепра Виктор Максимов.

Фото: tyzhden.ua

31 марта. НЗФ продолжали срывать перемирие, в результате вражеского огня двое украинских защитников получили ранения.