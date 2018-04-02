Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с открытым письмом к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с требованием вернуть возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА, передает

"Производители сои и рапса будут поставлены в неравные конкурентные условия с производителями других культур, поскольку потеряют право получать государственную финансовую поддержку через механизм возмещения НДС при экспорте", - подчеркнули в Ассоциации.

В ЕБА подчеркнули, что из-за отмены НДС при экспорте масличных, фермеры сократят посевы сои и рапса. Поэтому европейские партнеры будут вынуждены отдавать предпочтение поставкам культур с другим регионов, что обернется для Украины потерей рынка ЕС.

"Законодательное решение этого вопроса уже есть - в декабре прошлого года был зарегистрирован законопроект № 7403-2 о возобновлении возмещения НДС при экспорте сои и рапса. Таким образом, законопроекты № 6606 и № 7403-2 являются судьбоносными как для посевной кампании, которая должна стартовать с каждым днем, так и для будущего украинского сельского хозяйства и его инновационной составляющей. Именно следовательно Ассоциация призывает поставить на голосование эти законопроекты на этой пленарной неделе", - отметили в Ассоциации.

Напомним, против нардепа Хомутынника и его компании "Кернел" две недели бастовали аграрии. Они утверждают, что Хомутынник инициировал в декабре прошлого года изменения в Налоговый кодекс Украины, так называемые "поправки Хомутынника", которые отменяют возмещения НДС мелким экспортерам масличных. Эти нововведения, по их словам, выгодные только крупным перерабатывающим компаниям, между которых главная - "Кернел". Если "поправки Хомутынника" останутся в силе, то убыток аграриев составит 6 млрд грн, а доход "Кернел" увеличится на 16,7%, посчитали эксперты.

Ранее сообщал, что заместитель регламентного комитета ВР Олег Куприенко обратился к НАПК с требованием проверить конфликт интересов в В.Хомутынника, и привлечь его к ответственности.

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