«Великобритания охарактеризовала торгпредство России «как логово шпионов».

Если британские власти решат закрыть торгпредство России в Лондоне, этот шаг не останется без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует svodka.net.

«Вы видите, что в Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующий образом», — сказал он журналистам.

«Давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто в Москве такие шаги не оставляет», — добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, будет ли какая-то реакции России в случае закрытия ее торгпредства в Великобритании.

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Ранее британские СМИ сообщили о том, что британские власти могут закрыть торгпредство РФ в Лондоне в ответ на высылку Россией британских дипломатов и требование привести к паритету численность состава дипмиссий в двух странах.

По сообщениям СМИ, «Великобритания охарактеризовала торгпредство России «как логово шпионов».

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