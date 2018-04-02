Это грустная, но очень поучительная история о том, как один алкоголик без юридического образования и гребаный аквариум с полудохлыми рыбками поломали антикоррупционную американскую матрицу. Миллионы долларов пошли древнему шумерскому коту под хвост. Изощренная схема, отработанная на многочисленных латиноамериканских, африканских и даже европейских странах, накрылась вполне определенным трансгендерным органом.

Когда загорелый парень правил в Белом доме, демократы аккуратно запилили в «европейской демократии» трехчленную систему борьбы с коррупцией. Их очень огорчал тот факт, что после «революции гидности» отдельные кондитеры начали активно воровать деньги американских налогоплательщиков. Более того, за очень короткое время пришедшие к власти «винницкие менеджеры» возродили и отладили такие схемы распила бюджетных средств и отъема бизнеса, которые даже не снились «диктатору Януковичу». На фоне «честной еврокоманды Порошенко» тот, откровенно говоря, выглядит довольно блекло.

Антикоррупционный трехчлен

Поэтому в колонии были созданы очень развитые антикоррупционные органы. Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) во главе с Артемом Сытником должно было, шо твое ФБР, ловить проклятых взяточников и казнокрадов. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) во главе с честным и бескорыстным Назаром Холодницким на белом коне как бы осуществляла правовой надзор за деятельностью детективов НАБУ. Нельзя же было доверить такую важную миссию Генпрокуратуре. После длительных размышлений и ярких обломов в Госдепе пришли к выводу: эту структуру нельзя реформировать. Вялые попытки внедрить туда грузин во главе с Давидом Сакварелидзе были решительно пресечены. Их сначала заперли в отдельном крыле здания, потом вломили, отобрали сейф, нашли там примерно двести тысяч долларов налом и возбудили уголовное дело. Старая школа, однако. Поэтому мудрые американские интеллектуалы, попивая кофе из «Старбакса», нарисовали схему с тремя автономными квадратиками, которые аж никак не зависели от туземных властей.

С двумя «квадратиками» вы уже знакомы – НАБУ и САП. А третий, пожалуй, самый важный – Специализированный антикоррупционный суд. Беглый мониторинг деятельности украинской судебной системы привел наших «американских друзей» в ужас. Они поняли, что никто не будет сажать коррупционеров. Тем более если эти коррупционеры трудятся в Кабмине или в Администрации президента. Нет, определенные надежды у Госдепа были. НАБУ провело блестящую операцию по разоблачению главы фискальной службы Кабмина Насирова. Следы вели прямо в кабинет Петра Алексеевича. Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала сурового наказания. Дело передали в суд, и через пару дней Насиров вышел на свободу. Теперь он с помощью разнообразных юридических норм и какой-то матери ставит детективов НАБУ в интересное положение. И у него есть все шансы поиметь их, детективов, в судебном порядке. Да… Вот после этого все иллюзии у Госдепа рассеялись. Только Антикоррупционный суд и никаких гвоздей. Историю с созданием «антисуда» оставим на конец. Тем более она тянется уже не первый год. Вернемся к первым «квадратикам» антикоррупционного трехчлена.

НАБУ ловит, САП обвиняет, Антикоррупционный суд закрывает всех подряд. Идеально. Полная автономность. Прямая подотчетность американскому и британскому правительствам. Потрясающие перспективы: можно засудить всех, включая и действующего президента. С этой целью трудолюбивые американские аналитики предусмотрели создание ГБР – Государственного бюро расследований. Оно должно заниматься исключительно «топ-коррупционерами» – министрами, премьерами и даже верховным главнокомандующим, хотя у него как бы есть иммунитет.

Наворотили госдеповцы Клинтон, как видим, нехило. Вбухали в это дело очень большие (по местным меркам) деньги. Приготовились пожинать плоды и плевать в потолок. Все же должно работать как часики. Постоянные антикоррупционные зачистки должны приучить туземцев к мысли, что даже и думать нельзя воровать у хозяев. Это должно резко удешевить стоимость местных чиновников и политиков. Страх перед неизбежным наказанием должен стимулировать их на верную службу за сущие копейки звездно-полосатому флагу. В перспективе, после глобальной зачистки, должны были исчезнуть местные олигархи, которые слишком, с…ка, богатые и постоянно путаются под ногами. Директор НАБУ Сытник рассматривался как один из вероятных лидеров нации. Неполживый антикоррупционный прокурор Холодницкий – его верный «оруженосец». Система финансирования политических партий становится прозрачной и управляемой. Никаких олигархов и теневых спонсоров. Только Госдеп решает, кто достоин баллотироваться в «законодательный храм».

И тут Юра (Луценко) накатил стакан, и все понеслось, как половой орган по пересеченной местности. Плюс аквариум, конечно. Но обо всем по порядку. Попытки Порошенко с помощью верного собутыльника-генпрокурора «выпилить» разработанную американцами антикоррупционно-репрессивную модель до последнего времени были не совсем удачными.

Грантососы и макет «антикоррупционной ж…пы»

Блестяще удалось развалить только одну структуру, задуманную в Госдепе для контроля за доходами чиновников, депутатов и представителей туземного истэблишмента. Они пролоббировали создание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Это вообще песня. В Госдепе явно были не в курсе местных реалий, следовательно получилось очень ржачно. Суть в следующем: вводится обязательное электронное декларирование доходов и расходов всеми, кто имеет отношение к судебной, исполнительной и законодательной власти. Все данные размещаются в открытом доступе. НАПК их анализирует, выявляет случаи подозрительного обогащения и сигнализирует в НАБУ. Детективы быстро начинают рыть носом землю, возбуждают дела, и опа! «Птичка в клетке». В перспективе предполагалось запустить разработанный АНБ образец искусственного интеллекта, который автоматически анализировал все декларации (под миллион!) и выдавал рекомендации насчет посадки потенциальных коррупционеров. В реале получилось все наоборот. Первая волна всеобщего декларирования закончилась полным фиаско. К примеру, депутаты задекларировали наличие у них в тумбочках примерно десяти-двенадцати миллиардов долларов налом. Ну так получилось. Самые продвинутые включили в декларации биткоины. О коллекциях вин, картин, предметов живописи и яйцах Фаберже даже писать не стоит. Народ был шокирован. НАПК попыталось проанализировать полученный массив данных и захлебнулось. А нет у них методов против Кости Сапрыкина! Да, мне подарили десять миллионов, но человек уехал на Каймановы острова. Вам надо – вы и ищите. Резко участились случаи выигрышей депутатами и чиновниками в лотерею. Потом оказалось, что многие парламентарии получают нехилые деньги от лекционной деятельности. Некоторые продают свои картины за бешеные деньги. Просьба предъявить работу для экспертизы заканчивалась логичным объяснением: продано в частную коллекцию.

Затем выяснилось, что глава НАПК госпожа Корчак – редкая дура и коррупционерка. Она начала воровать еще на этапе разработки сайта для декларантов. Наняла какую-то левую фирму, которая за бешеные деньги при откате в 90 процентов изобразила постоянно виснущий са. Экспертиза выяснила: реальная стоимость подобного творения, сделанного из готовых шаблонов, составляет примерно двести долларов. Ладно, триста. Но не семьсот тысяч долларов!

НАБУ возбудило против Корчак уголовное дело. В ответ глава НАПК составила на Сытника и Холодницкого протоколы. Дескать, живут не по средствам. Чудесный срач длился почти год. По ходу выяснилось, что Корчак незаконно выписывает себе и своим преданным сотрудникам многомиллионные премии. В итоге в конце марта 2018 года глава НАПК ушла в отставку «по истечении срока полномочий». На ее место тут же назначили абсолютно лояльного к Петру Порошенко штемпа, который заявил о своей полной независимости. Да, не такого результата рассчитывали достичь в Госдепе.

Более того, два веселых собутыльника – генеральный прокурор и президент – сумели обернуть антикоррупционную матрицу против ее создателей. С подачи АП парламент обязал «представителей общественных организаций, осуществляющих антикоррупционную и иную деятельность», декларировать свои доходы. Вы представляете себе масштабы этого эпического решения? Все грантососы, которые осваивали миллионы долларов от ЕС и США для «свержения коррупционного режима Януковича», теперь обязаны предоставить данные об источниках своего финансирования. Это публичный камингаут. По умолчанию как бы считается, что активисты с горящими глазами за одну идею борются с коррупцией, рискуют жизнью, чтобы добиться правды. 1 апреля 2018 года истек срок подачи деклараций для данной категории «нищебродов». И вдруг выяснилось, что низовые антикоррупционеры получают от штуки баксов в месяц, среднее звено – от двух до трех тысяч, а топы – от пяти и выше! В нищей стране это огромные зарплаты. Причем, поскольку средства передаются, как правило, кэшем, озвученные цифры можно смело умножать на два, а то и пять.

Да, недаром все без исключения послы Евросоюза в ультимативной форме потребовали от Порошенко немедленно отменить поправки в законодательство о декларировании доходов общественных организаций. Госдеп даже сделал специальное заявление: «астановитесь», иначе будете покараны! Возможно, анально. Поздно. Процесс запущен. Рада в конце марта не сумела даже включить этот вопрос в повестку дня. Гарант нации лицемерно заявил, что требует от Рады отменить поправки, но у нас демократия, нельзя влиять на независимый орган власти.

Грантососы в шоке и лихорадочно переоформляют нажитое непосильным трудом имущество на тетю из Бердичева. Некоторые пытаются хорохориться и декларируют «антикоррупционную ж...пу из папье-маше», собак и котов. Но я бы так не веселился… Матрица, созданная американцами, усиленно «выпиливается» Порошенко перед президентскими выборами в марте 2019 года.

Принцип взаимного поедания: финал

Война между НАБУ и САП с одной стороны и ГПУ с другой длится уже более двух лет. Практически с момента создания. Сначала были драки между прокурорскими и детективами, потом в Вашингтоне прикрикнули, и началась подковерная борьба. Первоначально по очкам побеждали американские антикоррупционеры. Их наибольший успех – «дело Мартыненко». Теневого финансиста «Народного фронта» (партнер президентской фракции в парламенте) Николая Мартыненко выкинули с атомного рынка Украины. Освободилось место для американской корпорации «Вестингауз», которая стала теснить «Росатом» в сфере поставок ядерного топлива для украинских блоков. Против Мартыненко НАБУ возбудило уголовное дело, его активы арестованы.

Затем Бюро Сытника попыталось цапнуть министра внутренних дел Арсена Авакова, возбудив против его сына уголовное дело по факту поставок в Национальную гвардию тактических рюкзаков по завышенным ценам. Арсену удалось отмахаться, но «осадочек» остался. Луценко периодически пытался пришить Холодницкому и Сытнику уголовные дела, однако без особого успеха. Напряжение между ГПУ, НАБУ и САП росло.

Открытая война началась в конце 2017 года (ноябрь-декабрь). Спецназ СБУ задержал агента НАБУ, который провоцировал с помощью взятки чиновницу Государственной миграционной службы. Это был, с…ка, хороший триллер! Генпрокуратура и Служба безопасности начали масштабную кампанию против НАБУ: попалили всю его агентуру, раскрыли базу для спецопераций, задержали 12 агентов, которых допросили с пристрастием. Директор Бюро Сытник и антикоррупционный прокурор Холодницкий оперативно слиняли из страны в Вашингтон. На всех телеэкранах Луценко рассказывал о нелегальных действиях секретной агентуры бюро, о незаконной прослушке с помощью оборудования, доставленного в обход закона в дипломатической почте для нужд НАБУ. Американские кураторы принялись жестко разруливать ситуацию. Петра Алексеевича нагнули. Оказывается, Миграционная служба Украины выдавала за скромные деньги паспорта членам террористических организаций. Те без проблем проникали в Европу благодаря безвизовому режиму. Попалились «украинцы» в американском посольстве в Саудовской Аравии, куда обратились за визой США. Порошенко пообещали отменить безвизовый режим, если станет упираться. В Киеве собрали послов ЕС на закрытую презентацию, в ходе которой продемонстрировали сканы украинских паспортов, выданных членам террористических организаций.

Представляете себе уровень скандала? США тратят сотни миллиардов долларов на обеспечение своей безопасности, а тут за двадцатку «зелени» члены «Аль-Каиды» получают новенькие украинские биометрические паспорта. В ходе выяснения отношений Порошенко, поставленный в коленно-локтевую позу, пообещал принять закон об Антикоррупционном суде и не допустить конфликтов между ГПУ и американскими антикоррупционными органами – НАБУ и САП.

Перемирие длилось до марта 2018 года. Точнее, как оказалось, его не было вообще. Гарант нации подло и цинично кинул своих «стратегических партнеров». Луценко получил полный стакан и карт-бланш для «выпиливания» американской антикоррупционной матрицы. Выпив и закусив, он придумал хороший план. Зачем одновременно валить и НАБУ и САП? Еще Макиавелли открыл способный принцип: разливай и властвуй. Точнее, разделяй, но не важно. Артема Сытника ГПУ нежно взяла за тестикулы, а потом сделала массаж простаты. Выбор у него был не очень большой: либо ты сдаешь своего дружка Холодницкого, либо публикуются показания твоих детективов. Там много только интересного и незаконного. Плюс материалы разведки МВД. Аваков тоже постарался. Тёма оказался смышленым мальчиком: американцы далеко, а знакомство с изолятором СБУ вовсе не входило в его планы. Ударили по рукам.

Дальше началось самое смешное: детективы Национального бюро, подчиняющегося чуть ли не напрямую ФБР, втулили в аквариум Холодницкого американские же жучки. Операцию санкционировал Юра Луценко. За четыре недели работы в ж...пе декоративного крокодила, валяющегося на дне аквариума, жучки позволили собрать отличный компромат. Тут и разглашение тайны следствия, и коррупция, и блокирование рассмотрения резонансных дел, и предупреждение фигурантов об обысках. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры оказался мерзавцем. Брал деньги, продавал гостайны и манипулировал законом. Вот это поворот. Судьба антикоррупционера решена. В ближайшие дни его уберут с должности. Рулить антикоррупционной прокуратурой де факто будет Луценко.

Американская антикоррупционная матрица сломана. Порошенко перед выборами ее просто грубо «выпилил». Госдеп растерянно наблюдает, как обрушилась такая красивая схема, в которую было вложено столько денег и сил. Не сработало. Против алкоголика нет никакой защиты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира