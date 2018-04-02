Табличку с надписью "Почта России" на аппарат прикрепили "для антуража мероприятия", заявил представитель предприятия Сергей Коляда. Скриншот: Телерадиокомпания Тивиком / YouTube "Производитель беспилотного летательного аппарата – компания "Рудрон/Экспедитор 3М" – организовывала тестирование, на которое "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей", – утверждает Коляда.Он добавил, что табличку с надписью "Почта России" на аппарат прикрепили "для антуража мероприятия".В компании "Рудрон/Экспедитор 3М" отметили, что во время запуска беспилотника произошло нештатное отключение электронного оборудования.Инцидент произошел 1 апреля. Во время первого полета беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 км от места старта, однако сразу после взлета врезался в жилой дом.По данным агентства FlashSiberia, на церемонии запуска присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки россии почта коляда время запуска Теги: мир