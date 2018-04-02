Табличку с надписью "Почта России" на аппарат прикрепили "для
антуража мероприятия", заявил представитель предприятия Сергей
Коляда. Скриншот: Телерадиокомпания Тивиком / YouTube
"Производитель беспилотного летательного аппарата – компания
"Рудрон/Экспедитор 3М" – организовывала тестирование, на которое
"Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей", –
утверждает Коляда.Он добавил, что табличку с надписью "Почта
России" на аппарат прикрепили "для антуража мероприятия".В компании
"Рудрон/Экспедитор 3М" отметили, что во время запуска беспилотника
произошло нештатное отключение электронного оборудования.Инцидент
произошел 1 апреля. Во время первого полета беспилотник должен
был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй,
расположенное в 15 км от места старта, однако сразу после взлета
врезался в жилой дом.По данным агентства FlashSiberia, на церемонии
запуска присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный
директор "Почты России" Николай Подгузов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира